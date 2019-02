Merzen. Immer mehr Missbrauchsopfer eines ehmaligen katholischen Pfarrers melden sich beim Bistum Osnabrück. Die steigende Zahl hat die Kirchenleitung nun veranlasst, weitere Konsequenzen im Fall des mittlerweile pensionierten Geistlichen zu ziehen.

Das Bistum Osnabrück geht mittlerweile von 16 unmittelbar Betroffenen aus, die vom ehemaligen Merzener Pfarrer H. als Jugendliche sexuell missbraucht worden sind. Mitte Dezember hatten drei von ihnen eingewilligt, dass das Bistum die Taten des Pfarrers öffentlich macht. In der Zwischenzeit haben sich zahlreiche Betroffene und Angehörige beim Bistum und bei den beiden Missbrauchsbeauftragten gemeldet.

„Wir gehen zurzeit von einer erheblichen Dunkelziffer im zweistelligen Bereich aus“ Bistumssprecher Hermann Haarmann





Die Meldungen seien aus allen Gemeinden, in denen H. vor seiner Pensionierung tätig war, gekommen – also aus Merzen, Rhede, Twist und Dalum. „Darüber hinaus sind in den Gesprächen Namen von weiteren Betroffenen gefallen, die sich aber bislang nicht selbst gemeldet haben.“

Hier geht's zum Hintergrund: Wer ist Hermann H. und was wusste die Kirche?



H. hatte die Taten zwischen den 60er und 90er Jahren begangen. Strafrechtlich sind sie verjährt. Das Bistum verhängte jedoch Sanktionen: Der Pfarrer, der in Osnabrück in einem Altersheim lebt, darf nach seinem Tod nicht kirchlich in Merzen bestattet werden. Außerdem darf er nicht öffentlich als Repräsentant der Kirche auftreten und seine frühere Pfarrei nicht mehr aufsuchen.

Unterlagen erneut nach Rom geschickt

Weil sich viele weitere Betroffene gemeldet haben, hat das Bistum Osnabrück entsprechende Unterlagen erneut nach Rom geschickt. Mitte Dezember hatte die zuständige Glaubenskongregation zunächst davon abgesehen, Pastor H. vor ein Kirchengericht zu stellen. Als Gründe wurden sein Alter und seine angeschlagene Gesundheit genannt. Das Bistum will mit dem neuen Verfahren nun erreichen, dass H. aus dem Klerikerstand entlassen werden kann, also kein Priester mehr ist.

Anzeige Anzeige

Bistumssprecher Hermann Haarmann erklärte zudem, dass das Bistum darüber nachdenke, die Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung zu ändern, um als weitere Sanktionsmaßnahme in Missbrauchsfällen auch Pensionszahlungen zu kürzen. Das sei rechtlich derzeit nur bei aktiven Priestern möglich, nicht bei Rentnern.