Ein Wochenende diskutierte der CDU-Samtgemeindeverband mit Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay und den Fachbereichsleitern über die wichtigsten Themen. Foto: CDU

Neuenkirchen. Während einer Klausurtagung in der Landvolkhochschule Oesede hat sich der CDU-Samtgemeindeverband mit dem Etat 2019 und den anstehenden Investitionen in der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage beschäftigt. Welche Themen die Christdemokraten angehen wollen, listete Heiko Brinkmann, Vorsitzender der CDU in der Samtgemeinde Neuenkirchen, in einer Pressemitteilung auf.