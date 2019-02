Merzen/Tromsø. Die 18-jährige Merlitt Heile aus Merzen arbeitet ein Jahr lang als Au-pair in Norwegen. Regelmäßig berichtet sie für das „Bersenbrücker Kreisblatt“ über ihren Alltag – heute über das Ende der Dunkelzeit in Tromsø.

Mittlerweile ist fast die Hälfte meiner Zeit vorbei und ich melde mich nochmal mit einem Update zu meinen Erlebnissen und zum Thema Au-pair. Zunächst kann ich sagen, dass die Polarnacht jetzt zu Ende ist und nach zwei Monaten ganz ohne Sonne, die Sonne das erste Mal wieder überm Horizont erschienen ist. Auf diesen Tag haben hier alle Sehnsüchtig gewartet und meine Gastmutter hat mir erzählt, dass an diesem Tag aus Freude über die Sonne in Nordnorwegen sogenannte ,,Solboller“ (Sonnenboller) gebacken werden. Das sind kleine Hefebrötchen mit Vanillecreme und Zimt. Ich freue mich auch sehr über die Sonne, wobei ich einen Teil der mørketid, also der Dunkelzeit, zu Hause in Deutschland verbracht habe, da meine Gasteltern ursprünglich nämlich geplant hatten, über Weihnachten und Neujahr zu der Familie meiner Gastmutter nach Talinn zu reisen. Aus diesem Grund hatte ich mich dann entschieden, als Überraschung nach Hause zu fliegen.

Bei minus zehn Grad auf Wal-Safari

Insgesamt war die Zeit ohne Sonne aber definitiv eine Erfahrung wert und auch überhaupt nicht so schlimm, wie ich erst dachte. Ich habe mit dem anderen Au-pair und ihrem Bruder an einer Wal-Safari teilgenommen. Dafür mussten wir von Tromsø mit einem Boot drei Stunden weiter in den Norden nach Skjervøy fahren, wo die Wale in diesem Jahr überwintern. Bei minus zehn Grad standen wir dann draußen in der Hoffnung, Wale sehen zu können. Und tatsächlich – unser Frieren hat sich gelohnt, weil wir sowohl Orcas als auch Buckelwale gesehen haben.





Vor ein paar Tagen habe ich dann sogar ein Rentier gesehen. Das war allerdings reiner Zufall. Denn eigentlich halten sich an dieser Stelle keine Rentiere auf. Unweit von dem Ort, an dem ich wohne, befindet sich ein Weg mit dem Namen Lysløypa. Den bin ich vor allem im Sommer sehr oft mit den Hunden gegangen. Im Winter kann man auf dieser Strecke auch Ski fahren, also Langlauf, weil es eine Loipe gibt und die Strecke passend aufbereitet wird. Auf dieser Strecke habe ich auch angefangen, Ski fahren zu lernen. Beeindruckt vom ganzen Schnee sind wir dort spazieren gegangen, um ein paar schöne Schneefotos zu machen – und ziemlich am Anfang des Weges haben uns dann zwei Leute auf das Rentier aufmerksam gemacht. Eine andere Spaziergängerin hat uns erzählt, dass sich das Rentier schon mehrere Tage hier herumtreiben würde. Wir waren einfach nur begeistert, weil wir nicht damit gerechnet hätten, ein Rentier zu sehen.

Auf die Familie kommt es an

An diesem Tag habe ich es dann auch geschafft, ziemlich im Schnee zu versinken. Eigentlich wollte ich nur einen Schritt zur Seite gehen, aber plötzlich steckte ich mit meinem einen Beim fast komplett im Schnee. Das nächste Mal werde ich einfach meine Schneehose mitnehmen und freiwillig in den Schnee springen. Was ich noch zum Thema Au-pair erzählen kann: dass mir nochmal so richtig klar geworden ist, wie viel ein gelungener Aufenthalt mit der richtigen Familie zu tun hat. Ich verstehe mich sehr gut mit meiner Gastfamilie und das Mädchen sieht mich mittlerweile als ihre ältere Schwester, aber ich habe auch schon andere Au-pair kennengelernt, die die Familien gewechselt haben oder sogar wieder zurück nach Hause geflogen sind. Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall und ich werde die nächsten Monate hier weiter genießen, ganz viel Ski fahren und mich weiter über den Schnee und die Nordlichter freuen.