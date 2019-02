Jägerschaft Merzen-Lechtrup legt Rückzuggebiet für Tiere an CC-Editor öffnen

In der Nähe des Merzener Wohngebiets „Am Kapellenweg“ hat die Jägerschaft Merzen-Lechtrup ein Rückzugsgebiet für heimisches Wild angelegt. Grundbesitzer Horst Krehe (Vierter von rechts) stellte die Naturfläche zur Verfügung. Foto: Martin Heimbrock

Merzen. Mit der Schaffung sowie dem Erhalt verschiedener Schutzräume für heimisches Wild macht die Jägerschaft Merzen-Lechtrup alljährlich im Rahmen einer Naturschutzaktion auf sich aufmerksam. In diesem Jahr gestalteten die Naturfreunde ein Rückzugsgebiet in der Nähe des Kapellenwegs am Ortsrand von Merzen.