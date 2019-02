Neuenkirchener Grundschüler setzen Schuhe künstlerisch in Szene CC-Editor öffnen

Interessiert hörten die Besucher zu, als Reinhard Dasenbrock und Constantin einzelne Exponate vorstellten. Foto: Burkhard Dräger

Neuenkirchen. Das Schuhhaus Kruse in Neuenkirchen wird auch zur Kunstgalerie – zumindest in den kommenden Wochen. So lange sind die Kunstwerke Neuenkirchener Grundschüler dort zu bewundern. Das Motto der Ausstellung: „Geh-Kunst“.