Auf der freien Fläche neben dem Verbrauchermarkt wird ein Neubau entstehen, in den die Gemeindeverwaltung Voltlage einzieht. Foto: Christian Geers

Voltlage. Die Verwaltung der Gemeinde Voltlage soll noch in diesem Jahr in einen Neubau neben dem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße umziehen. Entsprechende Pläne hat Bürgermeister Norbert Trame am Sonntagvormittag beim Neujahrsempfang vorgestellt. "Das ist eine gute Lösung", stellte er fest.