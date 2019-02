Neuenkirchen. Was macht das Leben auf dem Lande lebenswert? „Auf alle Fälle das ehrenamtliche Engagement unserer Bürger“, sagt Neuenkirchens Gemeindedirektorin Hildegard Schwertmann-Nicolay. Und so ehrte die Kommune bei ihrem Neujahrsempfang in diesem Jahr stellvertretend für die vielen Unterstützer das ambitionierte Team der Flüchtlingshelfer.

Wohl wissend, dass sich – ob in der Kita, den Schulen, den Vereinen und im täglichen Miteinander überhaupt – viele Neuenkirchener um die geflüchteten Menschen aus Syrien und Afghanistan kümmern, die in der Hülsengemeinde Frieden, Schutz und vielleicht sogar ein neues Zuhause gesucht und gefunden haben, stellte die Gemeinde bei ihrem Neujahrsempfang eine Gruppe von Ehrenamtlichen in den Mittelpunkt, die „durch ihr besonderes und regelmäßiges Engagement Großartiges geleistet haben“, wie Schwertmann-Nicolay in ihrer Laudatio hervorhob.

Ein Gefühl von Zuhause vermitteln

Als Paten sorgen Sabine Lins, Marianne Schröer, Marianne Horstschneider-Steinkamp, Marlene Voss und Helene Schulte dafür, dass die Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in Neuenkirchen eine einladend gestaltete Wohnung vorfinden. „Sie haben in den vergangenen drei Jahren den Familien ein Gefühl von Zuhause vermittelt und dafür gesorgt, dass die ersten Schritte klappen“, stellte die Samtgemeindebürgermeisterin heraus. Sei es die Begleitung zum Arzt, zu den Behörden oder das Beachten der Mülltrennung – „Sie als Paten haben den Flüchtlingen erklärt, was bei uns anders ist als in ihrem Heimatland und ihnen geholfen, sich bei uns zurechtzufinden.“

Der Schlüssel zur Integration liege aber allem voran im Erlernen der Sprache, betonte Schwertmann-Nicolay. Als ehrenamtliche Sprachlehrer haben diese Aufgabe in der Gemeinde Neuenkirchen – zusätzlich zum Sprachunterricht des Landkreises – übernommen: Gisela Heile, Theresia Firmer, Karin Müller, Alouisia Borgmann und Reinhard Dasenbrock. Ein ausdrücklicher Dank ging auch an Dilsa Tozo, die sich als Muttersprachlerin von Anfang an als ehrenamtliche Dolmetscherin engagiert habe.



Die Eingewöhnung in ein neues Leben erleichtern

Ein besonders hartes Schicksal trifft oft die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Auch was deren Betreuung angeht, sticht die Gemeinde Neuenkirchen durch außergewöhnliches Engagement heraus: Hier haben die Familien Prior und van Zandt zwei Kinder bei sich aufgenommen und bemühen sich, ihnen durch ein vertrautes Umfeld die Eingewöhnung in ein neues Leben zu erleichtern.

"Sie alle können ein bisschen Wellness gut gebrauchen" Hildegard Schwertmann-Nicolay





„Ihnen allen gebührt unser Dank und unser Respekt“, unterstrich Schwertmann-Nicolay den Einsatz der Flüchtlingshelfer. Neben der feierlichen Auszeichnung im frisch renovierten Saal Haarmeyer – übrigens ebenfalls ein Ergebnis von ehrenamtlichem, Neuenkirchener Engagement – gab es für die Geehrten kleinere Geschenke – darunter auch ein Wellness-Gutschein für jeden. „Sie alle haben in den vergangenen drei Jahren ordentlich angepackt“, bilanzierte die Gemeindedirektorin und fügte augenzwinkernd hinzu, „ich denke, sie alle können ein bisschen Wellness gut gebrauchen.“