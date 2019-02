Seit August 2001 ist das Gemeindebüro Voltlage im früheren Schwesternhaus der Kirchengemeinde St. Katharina untergebracht. Foto: Christian Geers

Voltlage. Fast 18 Jahre haben Bürgermeister und Pfarrer in Voltlage im Gemeindehaus „St. Katharina“ Tür an Tür gearbeitet. Damit wird bald Schluss sein. Die Gemeindeverwaltung bekommt eine neue Adresse. Wo genau, das will Bürgermeister Norbert Trame am Sonntag beim Neujahrsempfang verraten.