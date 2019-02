Neuenkirchen. Bis auf den Dorfbrunnen ist der Platz in der Mitte Neuenkirchens inzwischen rundherum abgeräumt worden. Die Arbeiten zur Umgestaltung laufen und sollen bis Ostern 2019 abgeschlossen werden.

Keine Frage: Bisher hat die Gemeinde Neuenkirchen Glück gehabt mit diesem Winter und damit auch mit der Baustelle in der Dorfmitte. Noch am vergangenen Dienstag konnte die Baufirma auf dem Dorfbrunnenplatz arbeiten, inzwischen aber ruht die Baustelle, weil die Jahreszeit mit Schnee, Eis und Minustemperaturen ihrem Namen alle Ehre macht. Doch der milde Jahresbeginn spielte den Mitarbeitern der Baufirma in die Hände. Nach der Bushaltestelle an der Lindenstraße konnten sie sich mit dem Platz beschäftigen.





Gemeinderat gab im September 2018 grünes Licht

Ganz "auf links" wird die Firma das Areal allerdings nicht drehen, das sehen die vom Gemeinderat abgesegneten Pläne vor. Der hatte Mitte September vergangenen Jahres grünes Licht gegeben für die dringend erforderliche Umgestaltung des Dorfbrunnenplatzes. Das Büro Müller-Dams Landschaften aus Bramsche war beauftragt worden, einen Entwurf vorzulegen. Grundlage war eine Idee von Jens Westhof aus Neuenkirchen, der sich im Mai 2016 bei einem Ideenwettbewerb durchgesetzt hatte. "Bis auf einige Anpassungen wird der vorgelegte Plan auch so umgesetzt", erläutert Dirk Boguhn, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen im Neuenkirchener Rathaus.









Altes Pflaster wird wieder verwendet



Anzeige Anzeige

Die Baufirma hat das rote Straßenpflaster rund um den Brunnen inzwischen aufgenommen und gestapelt, verschwunden sind auch einige Bäume und Sträucher, die nicht erhalten werden konnten. Auch die Pergola aus Holz entlang der Kitzerostraße ist abgerissen worden, weil sie größtenteils morsch und nicht mehr zu retten gewesen sei, wie Fachbereichsleiter Reinhold Ricke ergänzt. Dieser Pfeilergang aus Holz hatte weder den Zweck eines Sonnenschutzes erfüllt, noch war er eine Rankhilfe für Kletterpflanzen, deshalb soll er auch nicht ersetzt werden.

Kosten auf 90.000 Euro geschätzt

Für die Gestaltung des neuen Dorfmittelpunktes werden die ausgebauten Quadratpflastersteine verwendet und um neue ergänzt, für die Umrandungen der Beete sind Einfassungen aus Beton vorgesehen, die auch als Sitzgelegenheiten hergerichtet werden. Auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder wird es wie bisher geben. Ausgenommen von allen Veränderungen ist der Dorfbrunnen selbst. Die Kosten für die Umgestaltung des Dorfbrunnenplatzes gab der Gemeinderat im September vergangenen Jahres mit rund 92.000 Euro an. Das Geld wollte die Kommune in den Jahren 2018 und 2019 bereitstellen.