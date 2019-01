bdr Neuenkirchen. Hat die Hülsenstiftung Neuenkirchen eine „Krise mit Luise“? Nein, natürlich nicht. Doch zum zehnjährigen Stiftungsfest lud der Vorstand das Künstlerehepaar Dagmar und Harald Voß aus Melle mit ihrem Musik- und Fadenspiel „Krise mit Luise“ ein.

In einer Feierstunde haben Vorstand und Kuratorium auf das zehnjährige Bestehen der Hülsenstiftung Neuenkirchen zurückgeblickt. Im Mittelpunkt des Stiftungsfestes präsentierte die Stiftung auch die Ideen des von ihr initiierten Wettbewerbs „Ran an die Kohle“. Vorsitzender Martin Brinkmann begrüßte zum Stiftungsfest mehr als 80 Gäste, darunter Pastor Alfons Thörner, Bürgermeister Vitus Buntenkötter und Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay. Er stellte die Stiftung, ihre Gremien – das Kuratorium unter der Vorsitzenden Silvia Holtheide und den Vorstand der Stiftung – vor, ebenso das Motto „Neuenkirchen in Bewegung“ sowie das Leitziel „Schaffung von mehr Lebendigkeit im Dorf“.

Brinkmann erinnerte an die Gründung der Hülsenstiftung im Jahr 2008, die unter dem Leitspruch „Bürger für Bürger in Neuenkirchen“ stand. Die Stiftung kümmere sich seither um breit gefächerte Aufgaben wie Bildung und Erziehung, Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, Jugendsportförderung, Brauchtum und Heimatpflege, Umwelt und Naturschutz .

Um die Gemeinde verdient gemacht

Bürgermeister Vitus Buntenkötter und Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay betonten, dass sich die Hülsenstiftung um die kulturellen und sozialen Aufgaben in der Gemeinde verdient gemacht habe. Zwar könne nicht alles Gewünschte immer umgesetzt werden, doch die Hülsenstiftung verdiene die Wertschätzung aller Neuenkirchener Bürger. Und mit dem Dank für alles, was bisher unternommen worden sei, überreichten sie jeweils einen Umschlag „als Beitrag, dass es so weitergehen kann“.

Neue Projekte vorgestellt

Bevor die „Krise mit Luise“ die Besucher unterhielt, stellte Manfred Seelmeyer die für den Ideenwettbewerb „Ran an die Kohle“ eingereichten Projekte vor, für deren Förderung 2000 Euro von der Hülsenstiftung zur Verfügung gestellt werden. Eingereicht wurde von Martin Joseph, das Thema „Entstehungsgeschichte und Nutzung des Gehn“ zu dokumentieren, von Miriam Wolke die Idee „Wasserpumpe für Sandkasten und Wasserspiele bei der Großtagespflege in Vinte“, von Elisabeth Seelmeyer das Projekt „Baumelbank für Gesundheitspfade“, von Manuel Bruns das Projekt „Kinderspielplatz am Schützenhaus“, von Wolfgang Moll die Idee „Gründung eines Fördervereins Jugendsport Neuenkirchen“ und von Hildegard Tebbe das Vorhaben „Lese- und Kuschelhöhle im Familienzentrum St. Laurentius Neuenkirchen“. Alle eingereichten Ideen seien förderungswürdig, stellte der Vorstand fest.

„Krise mit Luise“ unterhält die Besucher

Und dann ging es los mit der „Krise mit Luise“, keinem ganz normalen Ehedrama, gepaart mit viel Wortwitz und Musik. „Weiber kannze alle einpacken“, meinte Hugo, der kleine Malocher und große Macho, der gern ein bis sieben Feierabendbier mit Kumpel Willi in der Bahnhofsschenke trinkt. Doch seine Frau Luise möchte zum Kegeln und geht ihm damit sowieso schon länger auf die Nerven. Kurzerhand versteckt er deshalb ihr Gebiss, denn „wenn se mit Zähnen zum Kegeln geht, isst se ’nen Schnitzel für 10,80 Euro, ohne Zähne ’ne Hühnersuppe für 2,90 Euro“. Während Hugo mit Kumpel Willi seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Biertrinken, nachgeht und glaubt, seine Frau sei zu Hause auf der Suche nach ihrem Gebiss, geht diese auf die Suche nach ihrem Mann. Zufällig beobachtet die dabei, wie Hugo und Willi im Suff ein Missgeschick passiert, mit dem angeblich ermordeten Polizisten – einem Pappkameraden. Jetzt haben Luise und ihre Freundin Frieda die Männer in der Hand. Für ein Alibi zur „Tatzeit“ tun die beiden Männer alles, was von ihnen verlangt wird: Kochen, Putzen, Aufräumen – während ihre Frauen shoppen und ihre Freiheit auskosten. Doch am Ende wird alles gut, und Luise meint dazu: „Männer denken sowieso nur alle an dat eine!“

8000 Euro stehen bereit

Nachdem der Beifall für dieses von Dagmar und Harald Voß vorgetragene Musik- und Fadenspiel abgeebbt war, stellte Manfred Seelmeyer das Ranking des Ideenwettbewerbs vor. Er teilte mit, dass die zur Verfügung stehende Summe durch neue Sponsoren inzwischen auf 8000 Euro angewachsen sei. So könnten alle sechs Projekte umgesetzt und in den Jahren 2019 und 2020 verwirklicht werden. Jurymitglied Ulrich Schmidt prämierte die Idee von Martin Joseph „Entstehungsgeschichte und Nutzung des Gehn“ mit einem Einkaufsgutschein über 100 Hülseneuro und die Idee von Elisabeth Seelmeyer „Baumelbank für Gesundheitspfade“ mit einem Einkaufsgutschein über 50 Hülseneuro, damit das Geld in Neuenkirchen bleibe. Und Martin Brinkmann meinte abschließend: „Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch!“