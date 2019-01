Veränderungen im Ortskern: Lena und Bernhard Schulte wollen ihre Bäckerei und Konditorei umgestalten und zu einem Café erweitern. Die ehemalige Ladenfläche soll vermietet werden. Foto: Ulrike Havermeyer

Neuenkirchen. Die Verkaufsregale im Markant-Markt an der Lindenstraße sind so gut wie leer – Ende des Monats schließen Bernhard und Lena Schulte ihren Laden endgültig. Die gute Nachricht: Die Bäckerei bleibt und wird zu einem Café vergrößert. Und am Standort in Voltlage läuft alles weiter wie bisher.