Neuenkirchen. Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des Cäcilienchores Neuenkirchen. Monika Sannig-Oeker hat den Vorsitz abgegeben. Zu ihrer Nachfolgerin wählten die Sängerinnen und Sänger Gerta Harbecke.

Rückblick: Bevor sie ihr Amt abgab, blickte Vorsitzende Monika Sannig-Oeker auf die vergangenen Monate zurück. Sie dankte besonders Chorleiterin Susanne Emse für den unermüdlichen Einsatz bei den vielen Auftritten. Schriftführer Heiner Plagge präsentierte den Jahresbericht. Er erinnerte unter anderem an den Chorausflug nach Mecklenburg-Vorpommern, an die Verleihung der Zelter-Plakette, das Chorfest und das gemeinsame Adventskonzert mit Blaskapelle, Gospelchor und Kinderchor am dritten Advent.

Statistik: Seinen Ausführungen nach traf sich der Chor 2018 an 33 Übungsabenden, sechsmal tagte der Vorstand, es gab 26 Auftritte. Der Neuenkirchener Chor zählt 57 Sänger, dazu kommen 53 passive Mitglieder.

Wahlen: Gemäß Vereinssatzung mussten Vorsitzende Monika Sannig-Oeker, Schriftführer Heiner Plagge und Kassiererin Gaby Hesse ihr Amt aufgeben. Diese besagt, dass eine zweimalige Wiederwahl möglich ist. Die drei Vorstandsmitglieder waren seit 2009 im Amt.

Ursula Klecker, stellvertretende Schriftführerin, und Clemens Hüls, stellvertretender Kassierer, verzichteten auf eine erneute Wiederwahl. Den neuen Vorstand des Cäcilienchores Neuenkirchen führt nach dem Willen der Mitglieder Gerta Harbecke. Ihr Stellvertreter ist Georg Grünefeld, der wiedergewählt wurde. Neue Schriftführerin ist Judith Schulte, ihre Stellvertreterin Magdalena Bücker. Rudi Lambers wurde zum Kassierer gewählt, ihn vertritt Tanja Oeker-Kenning. Zur stellvertretenden Notenwartin wurde Maria Klune bestimmt. Kassenprüfer sind Alois Düsing und Albert Goda.