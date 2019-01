Merzen. Breitbandausbau, neues Bauland, der Bau einer zweiten Kindertagesstätte und die soziale Dorfentwicklung – das sind eine Themen, die Merzen in den kommenden Monaten beschäftigen werden.

Die Gemeinde Merzen hat sich für die kommenden Monate einige Ziele gesetzt. Welche Schwerpunkte der Rat setzen will, verriet Bürgermeister Gregor Schröder beim 22. Bürgertreffen.

Schnelles Internet „das A und O“

Der Breitbandausbau, der zurzeit im Ortsteil Plaggenschale läuft, solle auch in den übrigen Ortsteilen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Osnabrück fortgeführt werden, kündigte er an. Schnelles Internet sei „das A und O für eine Kommune wie früher ein Bahn- und ein Autobahnanschluss“, merkte Hans-Jörg Haferkamp vom Fachdienst Finanzen/Kommunalaufsicht des Landkreises Osnabrück an. An dieser Stelle könnten die Kommunen auf den Partner Landkreis setzen, der gemeinsam mit ihnen dort für schnelle Internetverbindungen sorge, wo es für große Telekommunikationsunternehmen unwirtschaftlich sei.

Lob für das Gemeinschaftshaus

Zuvor hatte der Vertreter des Kreises das Gemeinschaftshaus St. Franziskus als Beispiel für die Daseinsvorsorge gelobt. Dazu habe es zwischen der Gemeinde und dem Kreis stets konstruktive Gespräche gegeben. „Die hatten immer das Ziel, etwas Nachhaltiges für Merzen zu schaffen“, so Haferkamp. Großes Lob zollte er der Gemeinde, die das Fünf-Millionen-Euro-Projekt nur zu einem geringen Teil (1,5 Millionen Euro) mit Krediten finanzieren musste.

Merzen ist theoretisch schuldenfrei

„Dass Merzen theoretisch schuldenfrei ist“, ergänzte Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay mit Blick auf die Rücklagen, die nach den Worten von Bürgermeister Gregor Schröder zurzeit 1,6 Millionen Euro ausmachten. „Hut ab, wie Merzen das finanziell weggesteckt hat“, beglückwünschte sie „alle Merzener zu diesem gelungenen Projekt“. Das sei auch dank „verlässlicher Partner wie Samtgemeinde und Landkreis möglich gewesen“, erwiderte Schröder.

830.000 Euro an Investitionen geplant

2019 will Merzen rund 830.000 Euro investieren: in die Ersterschließung des Baugebietes an der Alten Heerstraße, in den Breitbandausbau und die Gestaltung des Ortszentrums. Außerdem wolle die Gemeinde herausfinden, wo neues Bauland erschlossen werden könne, eine Möglichkeit sei die Fläche am Kreisverkehr, gegenüber dem Verbrauchermarkt.

Bedarf für eine zweite Kindertagesstätte

Auch mit der Frage, wo eine zweite Kindertagesstätte gebaut werden könne, müsse sich der Rat beschäftigen. Große Chancen sieht der Bürgermeister auch in der sozialen Dorferneuerung, die mithelfen könne, die Gemeinde zukunftsfähig aufzustellen