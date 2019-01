Neuenkirchen. Wetterfest und mit Spaten ausgerüstet trafen sich die C-Juniorinnen der Eintracht Neuenkirchen gemeinsam mit dem Trainerteam Leonie Lührmann und Markus Mönsters zum Pflanzeinsatz.

Die viel genutzte Finn-Laufbahn am Regenrückhaltebecken war im vergangenen Jahr den aktuellen Baumaßnahmen im Baugebiet am Fürstenauer Damm zum Opfer gefallen, teilt der Wasserverband Bersenbrück mit. Nun ist das Baugebiet erschlossen und das Regenrückhaltebecken den neuen Anforderungen entsprechend vergrößert worden. Zeit für die begeisterten Sportlerinnen, auch die Laufbahn wieder in Betrieb zu nehmen. Und dafür pflanzten sie unter der fachkundigen Anleitung des Neuenkircheners Burkhard Lammerding fleißig Bäume und Sträucher, damit die Bahn schnell wieder zu der kleinen Oase für Flora und Fauna wird, zu der sich das Rückhaltebecken in den Jahren entwickelt hat.

Naturfreunde und Freitzeitsportler profitieren

Anstoß für den wunderschön gelegenen Lauftreff waren vor mehr als zehn Jahren die Arbeiten des Wasserverbandes am Regenrückhaltebecken. „Mit der Ausweisung des neuen Baugebietes musste die Laufbahn für ein Jahr geschlossen werden. Jetzt werden wir das Rückhaltebecken im Sinne der Naherholung für alle Naturfreunde und Freizeitsportler wieder neu anlegen“, sagte Markus Mönsters, der die Pflanzaktion in seiner Doppelfunktion als Projektleiter beim Wasserverband Bersenbrück und Mannschaftstrainer tatkräftig begleitete.