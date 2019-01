Randalierer klauen Einkaufswagen in Neuenkirchen MEC öffnen

Ihr Unwesen haben unbekannte Täter am Wochenende auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Neuenkirchener Ortsmitte getrieben. Symbolfoto: Michael Gründel

Neuenkirchen. Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Sonntag auf dem Gelände des Markant-Lebensmittelmarktes an der Lindenstraße in Neuenkirchen randaliert.