bdr Neuenkirchen. Am Donnerstag, 24. Januar, feiert die Hülsenstiftung Neuenkirchen um 19 Uhr ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Stiftungsfest im Saal Welling.

Für die Feierstunde sind noch einige Plätze frei, Interessierte können sich bis Mittwochmittag unter Telefon 05465/92220 nachmelden. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt, sodass die Nachmeldungen nur in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt werden können. Der Eintritt ist frei, für einen Imbiss mit Getränken und kleinen Snacks ist gesorgt.

Stiftung stellt weitere Projekte vor

Durch den Festbeitrag des Künstlerehepaares Dagmar und Harald Voß mit ihrem Musik- und Fadenspiel „Krise mit Luise“ soll es für alle ein unterhaltsamer Abend werden. An diesem Abend wird die Hülsenstiftung auch die Projekte des Ideenwettbewerbs „Ran an die Kohle“ prämieren. Es werden die zu fördernden Projekte präsentiert, die in den Jahren 2019 und 2020 realisiert werden.

Zustifter und Sponsoren gesucht

Um auch weiterhin Projekte in der Gemeinde anstoßen zu können, werden weitere Zustifter und Sponsoren, aber auch Spenden und Sachleistungen gern angenommen.