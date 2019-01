Merzen. Die kurz vor Weihnachten bekannt gewordenen Missbrauchsfälle durch einen früheren Pfarrer der St.-Lambertus-Gemeinde Merzen waren auch Thema während des 22. Bürgertreffens. Bürgermeister und Pfarrer fanden deutliche Worte.

Die sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche, die Pfarrer Hermann H. in den 1980er- und 1990er-Jahren begangen hatte, verurteilte Bürgermeister Gregor Schröder auch im Namen des Gemeinderates aufs Äußerste. „Die Bekanntgabe der Missbrauchsfälle durch das Bistum Osnabrück am 15. und 16. Dezember hat die Bürger unserer Gemeinde wie auch mich persönlich sehr erschüttert“, sagte er gleich zu Beginn des Bürgertreffens.

Bürgermeister wehrt sich gegen Verleumdungen

Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle obliege nicht der politischen Gemeinde, sondern dem Bistum Osnabrück und den staatlichen Behörden. Schröder: „Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Betroffenen und deren Familien, die durch eine Vertrauensperson solches Leid erfahren mussten.“ Der Bürgermeister wehrte sich auch kurz gegen „Verleumdungen gegen meine Person“, die er habe zur Kenntnis nehmen müssen. „Sie sind in keiner Weise berechtigt.“ Er reagierte damit auf Vorhaltungen, auch er habe schon früher von den Vorwürfen gegen Pfarrer H. gewusst.

Pfarrer: Aussagen der Opfer sind glaubhaft

Hörbar betroffen äußerte sich auch Pfarrer Detlef Perk über die Ereignisse der vergangenen Wochen. Seit der Bekanntgabe der Missbrauchsfälle am dritten Adventswochenende hätten sich noch weitere Opfer gemeldet. „Das Ausmaß ist so, wie ich es mir vorher nie hätte vorstellen können“, sagte er. „Ihnen allen gilt meine Solidarität“, das Gleiche gelte auch für die Kirchengemeinde. Diese habe sich vorgenommen, dass die Vorkommnisse, die mehr als zwei Jahrzehnten zurücklägen, „weder verharmlost noch geleugnet werden“. Pfarrer H. habe die Missbrauchsvorwürfe eingeräumt, „er hat die Taten zugegeben.“ Und damit sei für ihn, Perk, klar, „dass die Aussagen der Betroffenen glaubhaft sind, das hat der Vatikan nach eingehender Prüfung bestätigt.“ Deshalb sei es richtig, dass Kirchengemeinde und Pfarrer es nicht zulassen würden, wenn versucht werde, die Vorgänge zu leugnen und zu verharmlosen. „Überall dort, wo ich Hausrecht habe, muss derjenige, der es leugnet, damit rechnen, von mir einen entsprechenden Verweis zu bekommen“, kündigte er an. Gleichzeitig werde sich die Kirchengemeinde darum bemühen, alles Mögliche zu tun, damit die Missbrauchsopfer in Merzen gut leben könnten. Dass es in der Sichtweise auf den früheren Pfarrer der St.-Lambertus-Gemeinde eine große Ambivalenz gebe, erwähnte Perk auch. „Die einen sehen ihn so, die anderen sehen ihn so.“ Dennoch: Das Geschehene dürfe weder geleugnet noch verharmlost werden.

Pfarrer will Vorkommnissen weiter einen Raum geben

Pfarrer Detlef Perk ergänzte, dass er es als seinen dienstlichen Auftrag sehe, dem Ausmaß der sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche durch Pfarrer H. „auch künftig einen Raum zu geben“. Es sei nicht das Thema, das alles überlagern müsse. Aber es werde sehr lange dauern, bis Wunden verheilten. „Wir alle werden dafür einiges tun müssen“, so der Geistliche.