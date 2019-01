bdr Neuenkirchen. Das Sport- und Therapiezentrum Schumann in Neuenkirchen hatte gleich zwei Gründe zum Feiern: die Neueröffnung seiner neuen Räume an der Bramscher Straße und die Auszeichnung als „Bewegungszentrum für Gesundheit“.

Das Ehepaar Schumann begrüßte zur Eröffnung am Freitagnachmittag Gäste aus Politik, Handwerk, Gesundheit, Nachbarschaft und dem Sportbereich. Sowohl Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay als auch Neuenkirchens Bürgermeister Vitus Buntenkötter gratulierten zu dem Mut, mit dem Sport- und Therapiezentrum an der Bramscher Straße etwas Neues zu beginnen. Hier kümmere man sich um die Gesundheit der Bevölkerung Neuenkirchens und Umgebung, denn Bewegung für Jung und Alt sei die Grundlage zur Gesunderhaltung. Aber auch als Arbeitgeber sei das Sport- und Therapiezentrum für die Kommune interessant, und in die soziale Dorfentwicklung passe es auch genau hinein.

Physiotherapie mehr als nur Krankengymnastik

Konrad Schneider-Grabenschröer, Allgemeinmediziner in Neuenkirchen, freute sich über die Ansiedlung des Zentrums als Arzt und für die Patienten. Er würdigte besonders das Engagement von Dietlind Schumann, denn Physiotherapie sei mehr als nur Krankengymnastik und Sport die Mutter aller lebenswichtigen Therapien. Berthold Eich, Prokurist der Caritas Nordkreis-Pflege GmbH, ging auf das gute persönliche Verhältnis zur Familie Schumann und auf die gute Nachbarschaft mit dem St.-Elisabeth-Stift ein. Als er vor 13 Jahren nach Neuenkirchen kam, da hätten die ersten Physiotherapeuten noch aus Nordrhein-Westfalen anreisen müssen. Da sei die Zusammenarbeit mit dem Therapiezentrum und der Physiotherapeutin und Ernährungsberaterin Dietlind Schumann gerade recht gekommen.

Festredner zur Eröffnung war Thomas Kämmerling, Sachverständiger für Gesundheitsanbieter vom Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV) zum Thema „Gesundheit durch Bewegung“. Zu Beginn würdigte er das Engagement von Dietlind Schumann, doch hinter einer starken Frau stehe mit Reinhardt Schumann immer auch ein starker Mann.

Gezielter Sport und Bewegung seien ein tolles Medikament, die ein wesentlicher Bestandteil der Gesunderhaltung seien. Viele Zivilisationskrankheiten seien durch Eigenverantwortung in Sport und Bewegung unter fachkundiger Anleitung vermeidbar. Arthrose, Diabetes, Bluthochdruck, Inkontinenz, Burn-out oder Krebstherapie könnten, so der Referent, durch gezielte Bewegung minimiert werden. Thomas Kämmerling zeigte die vielen Möglichkeiten gesundheitsfördernder Bewegung auf, wobei Übermotivation auch in das Gegenteil umschlagen könne. Einmal pro Woche Sport unter fachkundiger Anleitung wäre schon gut. „Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen“, beendete er seinen Vortrag.

Gute Noten für Betreuung und Begleitung der Kunden

Und dann verlieh der Sachverständige die Auszeichnung: Nachdem der DSSV das Sport- und Therapiezentrum Schumann auf Betreuung und Begleitung überprüft hatte, vergab man ihm 100 von 100 möglichen Punkten, den Höchstwert und damit fünf Sterne. Und das nicht wegen der hervorragenden Räumlichkeiten und Trainingsgeräte, sondern wegen der guten Begleitung und Anleitung, denn immer stehe dabei der Mensch im Vordergrund, besonders auch bei Menschen mit Behinderung. Die Auszeichnung mit fünf Sternen von fünf möglichen sei der gerechte Lohn dafür. „Hier sind Menschen, die Menschen bewegen“, so Kämmerling.

Zum Abschluss bedankte sich Dietlind Schumann für die guten Wünsche der Gäste. Sie freute sich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Institutionen und Unternehmen und dankte allen, die zum Gelingen des Unternehmens beigetragen hätten, „damit es so wurde, wie es heute ist“. Ihr besonderer Dank aber galt ihrer Familie und dem Team, das ihre Begeisterungsfähigkeit immer mitgetragen habe, denn sie habe einen Beruf, oder auch Berufung, der sie glücklich mache. „Lasst uns anstoßen auf unser gemeinsames Ziel – unsere Gesundheit“, sagte die Neuenkirchenerin zum Abschluss.