„Malle für alle“ mit Patrick Palma in der Schützenhalle in Südmerzen MEC öffnen

Mallorca-DJ Patrick Palma moderiert heute Abend in der Schützenhalle Südmerzen die Mallorca-Party „Malle für alle“. Foto: Björn Thienenkamp

Merzen. Wurde in der Schützenhalle Südmerzen in den letzten Jahren Ende Januar stets die Nachtschwärmer-Party gefeiert, hat der Schützenverein nach Einstellung der Nachtschärmerbusse nun umgesattelt. „Malle für alle“ heißt die Mallorca-Party heute am Abend in der Schützenhalle.