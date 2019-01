Neuenkirchen. Das Sport- und Therapiezentrum Schumann in Neuenkirchen hat an der Bramscher Straße seine neuen Räume bezogen. Am Freitag, 18. Januar, findet die feierliche Eröffnung statt, am Samstag, 19. Januar, und Sonntag, 20. Januar, sind Interessierte zu Entdeckertagen eingeladen.

Das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Bramscher Straße ist ein Hingucker: Größe, Gestaltung und Farbgebung mit grau-schwarzen Klinkern und grüner Fassade bereichern das Dorfbild Neuenkirchens, finden nicht nur Dietlind und Reinhardt Schumann. Mit ihrem 700 Quadratmeter großen Sport- und Therapiezentrum nehmen sie mehr als ein Drittel der zur Verfügung stehenden Wohn- und Nutzfläche von rund 1900 Quadratmetern ein. Daneben hat der Pflegedienst ASD hier sein neues Büro bezogen, außerdem gibt es auf zwei Etagen insgesamt zwölf barrierefreie Wohnungen in dem Gebäudekomplex. Dessen Pläne hatten eine Interessengemeinschaft, bestehend aus den Eigentümern des Grundstücks, Gertrud und Paul Harbecke, dem Architekturbüro Otte sowie dem Ehepaar Schumann, im November 2016 vorgestellt. Nicht einmal ein Jahr später starteten die Rohbauarbeiten, Ende Mai 2018 feierten die Bauherren Richtfest.

Umzug vor Weihnachten

Kurz vor Weihnachten war es dann für Dietlind und Reinhardt Schumann so weit: Der Umzug stand an. Sie gaben ihren bisherigen Standort an der Alten Poststraße auf. „Schon vor zweieinhalb Jahren haben wir uns Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll“, sagt Dietlind Schumann, die seit mehr als 25 Jahren als examinierte Physiotherapeutin in der Samtgemeinde Neuenkirchen arbeitet. In der bisherigen Praxis war keine Erweiterung mehr möglich, um der immer größer gewordenen Anzahl an Sport- und Gesundheitskursen gerecht zu werden. Dann ergab sich das Projekt an der Bramscher Straße, das für das 21-köpfige Team zur Ideallösung werden sollte. „Wir konnten auf Raumgestaltung und Aufteilung Einfluss nehmen und so planen, wie es für Mitarbeiter und Kunden am besten ist“, ergänzt Reinhardt Schumann. Der gelernte Maschinenbauingenieur kümmert sich unter anderem um die Praxisorganisation. Neben einem großzügigen Empfang mit Sitzgelegenheiten und Kaffeemaschine, der zum Treffpunkt werden soll, gibt es geräumige Umkleidekabinen mit Duschen, daneben sieben Behandlungsräume. Alles ist barrierefrei und ebenerdig zu erreichen.

Kooperation mit Sportvereinen

Physiotherapeutische Angebote, der Volksmund nennt es Krankengymnastik, gehören auch am neuen Standort zum Angebot des Sport- und Therapiezentrums, längst aber auch medizinische Trainingstherapie, Gesundheitstraining, Rehabilitationssport, betriebliche Gesundheitsförderung und Ernährungsberatung. Kurzum: Alles das, was Menschen gesund macht oder gut ist für ihre Gesundheit. Schumanns streben Kooperationen mit Sportvereinen an, die ihren Sportlern Fitness- und Ausdauertrainingseinheiten anbieten können. Regelmäßig hält auch eine Hebamme Kurse im neuen Therapiezentrum ab: Geburtsvorbereitung, Rückbildungsgymnastik und Kurse unter dem Motto „Fit dank Baby“.

Trainings- und Fitnessbereich neuer Schwerpunkt

Ein neuer Schwerpunkt ist der Trainings- und Fitnessbereich. „Dieses Angebot passt gut zu uns“, verweist Dietlind Schumann auf ihren Erfahrungsschatz als ausgebildete Physiotherapeutin, mit dem sie sich von herkömmlichen Fitnessstudios absetzen will. Dazu steht neuerdings eine viel größere Trainingsfläche mit computergestützten Geräten zur Verfügung. Geschultes Personal, das sich individuell um die Bedürfnisse der Kunden kümmert, ist für Schumann eine Selbstverständlichkeit. Wichtig ist der Neuenkirchenerin, dass die Übungen – ob nun selbst gewähltes Kraft-Ausdauer-Training oder vom Arzt verordnete Übungen – „natürlich auch Spaß machen sollen“. Wegen der Bewegungsmüdigkeit der Deutschen, die schon in jungen Jahren beginnen könne und viele Ursachen habe, werde es auf Dauer darauf ankommen, „die Gesellschaft aktiv, fit und vital zu halten“. Schließlich sei Bewegungsmangel Auslöser für eine Vielzahl von Krankheiten, von Diabetes über Herzinfarkt und Schlaganfall bis hin zu Bluthochdruck – dazu kommen Arthrose, Rücken- und Gelenkschmerzen. Dazu hat das Neuenkirchener Therapiezentrum eigene Programme entwickelt.

„Entdeckertage“ am Samstag und Sonntag

Für geladene Gäste gibt es am heutigen Freitag eine offizielle Einweihung, am Samstag, 19. Januar, und Sonntag, 20. Januar, lädt das Team des Sport- und Therapiezentrums Schumann zu sogenannten Entdeckertagen ein. Jeweils zwischen 9 und 18 Uhr können alle Interessierten einen Blick in die neuen Räume werfen.

Informationen im Internet: www.therapiezentrum-schumann.de