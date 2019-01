Neuenkirchen. „Nix äs Ärger in’t Büro“ heißt der neue Schwank der Theatergruppe Neuenkirchen. Die Premiere im Saal der Gaststätte Haarmeyer verlief erfolgreich.

Am vergangenen Sonntag hat das Neuenkirchener Publikum einen außergewöhnlichen Theaternachmittag erlebt. In vielerlei Hinsicht sei die Premiere der Theatersaison etwas Besonderes gewesen, schreibt die Theatergruppe. Das Theater-Café sei die erste öffentliche Veranstaltung auf dem Saal Haarmeyer in Verantwortung des Kirchenvorstandes gewesen.

Renovierungsarbeiten im Gasthaus Haarmeyer

Nach einigen Aufräum- und Renovierungsarbeiten zeigten sich die Neuenkirchener sehr neugierig und wollten sich ein eigenes Bild vom Stand der Dinge machen. Das bescherte der Theatergruppe ein volles Haus, was sowohl die Spieler als auch die Regiedamen Marlies Böwer und Anne Höger hoch erfreute. Die Besucher genossen unter blank polierten Kronleuchtern Kaffee und Kuchen und die vielen „Ahs“ und „Ohs“ und „Guck mal da“ waren dabei ein großes Lob für die ehrenamtlichen Helfer, die in den vergangenen Wochen viele Arbeitsstunden in den Saal gesteckt hatten.

Stück stammt von Elke Woltering

Darüber hinaus war das Theater-Café die Uraufführung des Stücks „Nix äs Ärger in‘t Büro“ aus der Feder von Elke Woltering. Das Stück bringt in überspitzter Form den alltäglichen Büroalltag auf die Bühne, den man mit Kollegen und dem Chef schon mal erleben kann. Und darum geht es: Luisa Horstschneider spielt in der textreichen Hauptrolle die Betriebswirtin Eva Wagenfeld, die in einer kleinen Neuenkirchener Filiale eines Baukonzerns nach dem Rechten schauen soll. Sie wird begleitet vom jung-dynamischen Juniorchef des Unternehmens, der von Bernd Woltering gespielt wird. Die recht gegensätzlichen Kolleginnen Waltraud und Gisela werden von Tanja Wessendorf und Elke Woltering gespielt, die ihrem etwas zerstreuten Abteilungsleiter – gespielt von Peter Denning – zuarbeiten. Das Bürokollegium wird von Sven, dem Lehrling unterstützt, den Ole Langelage als Theater-Neuzugang mit der passenden Portion Humor spielt.

Weitere vier Abendvorstellungen

Nach dem Schlussapplaus waren alle Spieler sichtlich zufrieden und gleichzeitig erleichtert über den reibungslosen Ablauf auf der Bühne und im Saal. Einige Gäste blieben noch, um bei einem Bierchen die neue Theke auszuprobieren, sich etwas genauer die Details auf dem Saal anzuschauen oder mit den Spielern auf die erfolgreiche Premiere anzustoßen. Nun freuen sich die Theatergruppe und das Haarmeyer-Team auf die anstehenden Abendvorstellungen: Samstag, 19. Januar, Sonntag, 27. Januar, Samstag, 2. Februar, und am Samstag, 9. Januar. Vorstellungsbeginn jeweils um 20 Uhr.

Keine Platzreservierungen möglich

Eine weitere Neuheit ist der Ablauf der Theaterabende: Anders als in den vergangenen Jahren wird laut Theatergruppe vor den Abendvorstellungen kein Buffet angeboten, ab 18.30 Uhr ist allerdings der Vorsaal sowie die neue Theater-Lounge samt Theke geöffnet. Einlass auf dem Saal ist um 19 Uhr mit freier Platzwahl. Es können keine Plätze im Vorfeld reserviert werden.