Merzen. Zum 42. Mal stehen die Theatermakers Merzen auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Premiere des plattdeutschen Schwanks kann das Publikum am 24. Februar 2019 im Gasthaus Maassmann erleben.

In den vergangenen Wochen haben die Feierabendmimen wieder fleißig gepaukt, sodass sich alle Freunde der plattdeutschen Mundart auf das Stück „Man dröff woll allens etten, ober nich allens …“ von Bernd Spehling – übersetzt ins Plattdeutsche von Günter Drewes – freuen dürfen.

Zum Inhalt des Dreiakters: Es gibt nichts, was für Rüdiger Hugenberger (Martin Heimbrock), Direktor einer Montagefirma, den Alltag mehr versüßt als ein gesunder Anteil attraktiver Mitarbeiterinnen, schließlich steigert dies doch das Betriebsklima. Doch weil seine Frau Elisabeth (Birgit Lammers) eher an die Schwächen ihres Mannes für hübsche Damen als an seinen Geschäftssinn glaubt, erteilt sie ihm kurzerhand ein Verbot, weibliche Mitarbeiterinnen einzustellen.

Und ewig lockt das Weib

Trotzdem bleibt für ihn die Versuchung zu groß, die kurzfristig freigewordene Stelle des Chauffeurs mit der charmanten Beate von Brabrinke (Maren Lammers) zu besetzen. Für seinen begriffsstutzigen Freund Klaus (Ralf Voß), der die Situation wie sooft wieder mal völlig falsch versteht, liegt der Fall klar: Der völlig überarbeitete Rüdiger findet aufgrund der ihm von seiner Frau auferlegten Entbehrungen mittlerweile schon Gefallen an seinem Chauffeur. Chaos und Missverständnisse sind die Folge, als er sich ausgerechnet des merkwürdigen Psychiaters Dr. Knüdel (Bernard Glins) bedient, um für Ordnung zu sorgen.

In weiteren Rollen spielen Daniel Wöste, Gabi Klos, Franziska Prinz, Michael Eggemann und Karl-Heinz Glins. Als Souffleuse fungiert Marion Weiß, Regie führt wie im vergangenen Jahr Georg Weglage.

Die Preise für die Vorstellungen gestalten sich wie folgt: Abendvorstellung, sechs Euro; Vorstellung mit Kaffee und Kuchen, zwölf Euro; Vorstellung mit Schnitzelbuffet, 16 Euro. Kinder bis zum 14. Lebensjahr zahlen jeweils fünf Euro weniger.

Alle Termine auf einen Blick

Karten für die Vorstellungen mit Kaffee und Kuchen sowie Schnitzelbuffet sind ausschließlich im Vorverkauf im Gasthaus Maassmann erhältlich. Bei diesen Vorstellungen sind Platzreservierungen vorgesehen. Karten für die Abendvorstellung gibt es zudem im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Die Abendvorstellungen sind ohne Platzreservierung. Karten mit Sitzplatzzuordnung sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Aufführungstermine im Überblick: Sonntag, 24. Februar, 14.30 Uhr, in der Pause Kaffee und Kuchen; Sonntag, 3. März, 17 Uhr, in der Pause Schnitzel mit Beilage; Samstag, 9. März, 19.30 Uhr, anschließend gemütliches Beisammensein; Samstag, 16. März, 19.30 Uhr, anschließend Tanz mit DJ; Samstag, 23. März, 18.30 Uhr, in der Pause Schnitzel mit Beilage; Samstag, 30. März, 19.30 Uhr, Gastspiel in der Schützenhalle Hahnenmoor. Weitere Informationen auf www.theatermakers.de.