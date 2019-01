Neuenkirchen. Nicht einmal zwei Jahre nach dem Beginn der Vermarktung sind die Grundstücke im neuen Baugebiet am Fürstenauer Damm in Neuenkirchen zu 85 Prozent vergeben. Diese Entwicklung ist einer großen Nachfrage nach Bauland geschuldet, aber nicht nur.

Die Gemeinde Neuenkirchen erlebt – wie viele andere Kommunen in der Nachbarschaft – zurzeit einen Bauboom. Das ist im Baugebiet am östlichen Ortsrand deutlich zu sehen. Wer den Blick von Ost nach West schweifen lässt, der entdeckt in der Silhouette des Dorfbildes nicht nur den markanten Turm der St.-Laurentius-Kirche, sondern auch vier Baukräne. Mit ihnen verwirklichen Häuslebauer im künftigen Wohngebiet am Fürstenauer Damm, das im Rathaus als „Bebauungsplan Nr. 34 ‚Wohngebiet östlich Fürstenauer Damm‘“ geführt wird, ihre Träume von den eigenen vier Wänden.

Grundstücke werden im Erbbaurecht vergeben

55 Grundstücke hat die Gemeinde auf der rund 5,6 Hektar großen Fläche, die einst Ackerland war, ausgewiesen. Sie sind zwischen 743 und 1268 Quadratmeter groß, und bei der Einteilung legten Rat und Verwaltung großen Wert darauf, auch Mietwohnungsbau zu ermöglichen. Sechs Grundstücke sind dafür vorgesehen, auf ihnen sind bis zu vier Wohneinheiten möglich. Auf weiteren neun Parzellen sind Doppelhäuser zulässig – hier gilt die Auflage, dass eine Hälfte vom Bauherrn selbst bezogen werden muss. Die übrigen Grundstücke sind Einfamilienhäusern mit zwei Wohneinheiten vorbehalten. Alle Grundstücke wurden im Erbbaurecht vergeben.

Neun Grundstücke sind noch zu haben

Wenn Reinhold Ricke im Neuenkirchener Rathaus auf den aktuellen Lageplan schaut, dann hat es für 46 Parzellen bereits einen Zuschlag gegeben. „Es gibt noch neun freie Grundstücke“, teilte der Fachbereichsleiter für Planen und Bauen im Neuenkirchener Rathaus vor dem Jahreswechsel auf Anfrage unserer Redaktion mit. Sieben der neun Grundstücke für Doppelhäuser sind noch zu haben, außerdem zwei Plätze für Einfamilienhäuser. Vor dem Beginn der Vermarktung im Mai 2017 hatte der Rat beschlossen, die Vergabe der Parzellen lenkend einzugreifen. Weil zu erwarten war, dass es pro Grundstück mehrere Interessenten geben würde, hatte er einen Kriterienkatalog und für die Bewertung ein Punktesystem erarbeitet, das die Entscheidung transparent und für jedermann nachvollziehbar machen sollte.

Drei Jahre keine Baugrundstücke im Angebot

Dass viele Zeitgenossen die günstigen Zinsen für den Bau eines Eigenheims nutzen, kommt auch der Gemeinde Neuenkirchen zugute. „Im Moment wird in Betongold investiert“, sagt Ricke. Doch dass die Bauplätze am Fürstenauer Damm ziemlich schnell vergeben werden konnten, habe auch daran gelegen, „dass sich ein Stau gebildet hatte“. Soll heißen: Nachdem alle Grundstücke im Baugebiet Wiesengrund am westlichen Ortsrand vergeben worden waren, stand neues Bauland nicht unmittelbar zur Verfügung. „Drei Jahre hatten wir nichts im Angebot, da hatten sich Anfragen angesammelt.“ Unter normalen Umständen, so der Fachbereichsleiter, würde ein Gebiet mit 50 Plätzen binnen fünf Jahren bebaut sein. „Acht bis zehn Grundstücke sind im Schnitt pro Jahr vergeben worden“, so Ricke. Bereits im Sommer 2015 hatte der Gemeinderat über die weitere Entwicklung beraten und sich dafür entschieden, die Fläche zwischen den Straßen Lünort, Fürstenauer Damm und Kolpingstraße ins Auge zu fassen. „Es besteht Handlungsbedarf“, hatte der damalige Bürgermeister Christoph Lührmann in einer Ratssitzung gesagt. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch vier freie Grundstück im Baugebiet Wiesengrund.

Endausbau voraussichtlich im Jahr 2021

Angesichts der guten Nachfrage habe sich die Gemeinde Neuenkirchen auch schon mit der Frage beschäftigt, an welcher Stelle künftig weitere Wohngebiete ausgewiesen werden könnten. „Da gibt es aber noch keine konkreten Pläne“, sagte Ricke. Ein Blick in den Etatentwurf 2019 verrät auch, wann die Gemeinde Neuenkirchen aller Voraussicht nach den Endausbau der Straßen im neuen Wohngebiet erledigen will. Das dürfte im Jahr 2021 der Fall sein. Entschieden ist bereits, wie die Wohnstraßen einmal heißen werden. Im Juni 2017 beschloss der Gemeinderat, dass die Straßen in der entstehenden Siedlung die Namen von in der Kommune verwurzelten Persönlichkeiten erhalten: Schwester-Maximilia-Straße, Pastor-Bartels-Straße und Dechant-Starp-Straße. An der Namensfindung hatten sich viele Gemeindemitglieder beteiligt und ihre Vorschläge im Rathaus eingereicht.