Neuenkirchen. Für die Erweiterung ihres Gewerbegebietes musste die Gemeinde Neuenkirchen einen neuen Straßennamen finden. Die Stichstraße soll den Namen Brockamps Weg bekommen.

Einstimmig hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in seiner Dezember-Sitzung entschieden, die neue Straße im Gewerbegebiet Uhlenbrock Brockamps Weg zu benennen. Dieses Votum sei die unkomplizierteste Lösung, weil damit keine neue Nummerierung verbunden sei, die die bereits ansässigen Betriebe in diesem Fall hätten vornehmen müssen. Das hatte die Verwaltung sowohl dem Ausschuss für Planen, Bauen, Umwelt und Entwicklung als auch dem Gemeinderat vorgeschlagen. Die neue Stichstraße schließt an die Straße Uhlenbrock an und führt auf einer Länge von etwa 100 Metern in Richtung Osten.

Namenssuche auch in Katasterunterlagen

Vorschläge für einen Straßennamen gab es einige. In alten Katasterunterlagen der Gemeinde wird das Gewerbegebiet auch als Sunderkamp bezeichnet. Diese Straße gibt es allerdings in Neuenkirchen, sie zweigt vom Mühlenweg ab. Ein weiterer Vorschlag war die Bezeichnung Gewerbekamp. Diesen Namen gibt es allerdings schon im Gewerbegebiet der Gemeinde Voltlage, zwischen Fürstenauer Straße (Landesstraße 71) und Ankumer Damm (Kreisstraße 157) gelegen. Schließlich einigten sich die Ratsmitglieder auf Brockamps Weg, der keine Verwechslungsgefahr biete und eindeutig sei. Auch hier sei es bei einer weiteren Ausdehnung des Gewerbegebietes in östlicher Richtung bis zur Straße Lünort problemlos möglich, weitere Hausnummer zu vergeben, so die Meinung von Rat und Verwaltung.

Gemeinde baut Erschließungsstraße

Was den Ausbau der Stichstraße betrifft, so hatte der Gemeinderat bereits im Herbst vergangenen Jahres beschlossen, die neue Erschließungsstraße bis zu dem Grundstück auszubauen, auf dem bereits eine Betriebshalle stehe. Auf diese Weise halte sich die Kommune alle Möglichkeiten einer Erweiterung offen, auch für die Anlieger, die laut geltender Satzung 90 Prozent der Kosten als Erschließungsbeitrag übernehmen müssten, sei diese Variante günstiger.

200.000 Euro stehen im Etat 2019 bereit

Diese Investitionen in die Infrastruktur finden sich auch im Haushaltsentwurf für 2019 wieder, mit dem sich der Rat zurzeit beschäftigt und der in der nächsten Sitzung verabschiedet werden soll. 200.000 Euro stehen für die Herstellung der Straße im Gewerbegebiet Uhlenbrock zur Verfügung, weitere 13.000 Euro um eine weitere Fläche für die Straße anzukaufen.

(Weiterlesen: Minus bei Gewerbesteuer reißt Loch in Neuenkirchener Etat.)