Voltlage. 2019 will die Kirchengemeinde St. Katharina mehrere Baustellen entscheidend vorantreiben. Die wichtigsten Projekte sind die Sanierung der Kirchenorgel und der Abriss des früheren Schwesternhauses.

Das Gemeindehaus St. Katharina in Voltlage dürfte in ein, zwei Jahren Geschichte sein. Die Kirchengemeinde, der das frühere Schwesternhaus gehört, hat entschieden, das sanierungsbedürftige Haus an der Overbergstraße abzureißen. Den Grundsatzbeschluss habe der Kirchenvorstand gefasst, teilte Pfarrer Detlef Perk am Sonntagabend während des Neujahrsempfangs mit. 2020 oder 2021 solle es soweit sein.

Gebäude ist in schlechtem Zustand

Der Zustand des Gebäudes, in dem sich bis Anfang 2000 die Schwesternstation der Kirchengemeinde befand, sei schlicht ein Sanierungsfall, berichtete der Pfarrer. Feuchtigkeit, eine fehlende Wärmeisolierung und weitere Mängel hätten zu dieser Entscheidung geführt. Diese sei niemandem leicht gefallen, „weil so viele Erinnerungen an dem Haus hängen“. Gleichzeitig sei die Kirchengemeinde aber verpflichtet, ihre Immobilien so zu nutzen und zu unterhalten, „dass es vertretbar ist“.

Pfarrer will Diskussionsprozess starten

Klar ist, dass die Kirchengemeinde St. Katharina eine neue Adresse für ihr Pfarrbüro und das Büro der Gemeindereferentin benötigt. Perk deutete an, dass eine Unterbringung im wenige Schritte entfernten Overbergheim am Katharinenplatz eine Möglichkeit sei. Nun müsse geklärt werden, wie eine Lösung aussehen könne. Nach den Worten des Pfarrers soll der Diskussionsprozess noch im Jahr 2019 beginnen, um Antworten zu bekommen. Fest stehe bisher nur, dass es keine gemeinsame Lösung mit der Gemeinde Voltlage geben werde. Auch die Gemeindeverwaltung, die bisher in dem Gebäude an der Overbergstraße untergebracht sei müsse sich eine neue Bleibe suchen.

Lösung für Gemeindebüro zeichnet sich ab

Hier zeichne sich eine Lösung ab, merkte Bürgermeister Norbert Trame an. Diese wolle die Gemeinde während ihres Neujahrsempfangs am Sonntag, 10. Februar, präsentieren. Allerdings bedauere er, dass das seit fast zwei Jahrzehnten bestehende Miteinander zwischen Kirchengemeinde und politischer Gemeinde zu Ende gehe. „Wir haben diese Zeit genossen“, so Trame und ergänzte, dass durch die räumliche Nähe in der Vergangenheit viele gemeinsame Themen auf dem kurzen Dienstweg gelöst worden seien.

Weitere Themen: Friedhofsgestaltung und Orgelsanierung

Auch den Friedhof will Pfarrer Detlef Perk in den kommenden Monaten zum Thema machen. „Auch auf uns kommen Veränderungen im Bestattungswesen zu, auf die wir reagieren müssen“, sagte er mit Blick auf die Urnenbeisetzungen, die bisher auf dem Friedhof nicht möglich sind. Weil er fest davon überzeugt sei, „dass die Toten in die Mitte unserer Gemeinde gehören“, wolle er eine Diskussion über die künftige Gestaltung anstoßen. Bei einem dritten Vorhaben muss die Kirchengemeinde nach den Worten ihres Pfarrers „eine Schippe drauflegen“: Die anstehende Sanierung der Kirchenorgel gehöre ebenfalls zu den Dingen, die 2019 angepackt werden müssten. Nach der Zusage des Bundes, für die gut 350.000 Euro teure Instandsetzung der historischen und ältesten bespielbaren Orgel im Bistum Osnabrück bis zu 175.000 Euro als Zuschuss zu gewähren, müssten weitere Geldgeber gefunden werden. „Auf den 175.000 Euro dürfen wir uns nicht ausruhen“, merkte Perk an. Gleichzeitig gab er sich optimistisch, dass es gelingen werde, den Gemeindeanteil aufzubringen.

Jugendreferent Stefan Drees komplettiert Seelsorgeteam

Zuvor hatte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karin Bloom die Vertreter der kirchlichen Vereine und Verbände zum traditionellen Neujahrsempfang begrüßt und an die wesentlichen Ereignisse der vergangenen Monate erinnert. Unter den Gästen war auch Stefan Drees, der seit Kurzem als Jugendreferent in der Pfarreiengemeinschaft Merzen-Neuenkirchen-Voltlage arbeitet und damit hauptamtlich tätige Seelsorgeteam unterstützt. Der 30-jährige Erziehungswissenschaftler, der aus Cloppenburg kommt und in Osnabrück wohnt, will sich vor allem um der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in den drei Gemeinden widmen und dabei „Gutes erhalten und neue Ideen ausprobieren“.

Neujahrsempfang mit Rückblick

Wie Karin Bloom und Pfarrer Detlef Perk beglückwünschte auch Norbert Grasbon die neuen Mitglieder in den kirchlichen Gremien zu ihrer Wahl. Er sprach ihnen viel Mut für die kommenden Aufgaben zu. Grasbon, profunder Kenner der Voltlager Kirchengeschichte, hatte einen etwa zehn Kilo schweren Stapel alter Kirchenakten, die zufällig auf einem Dachboden gefunden worden waren, ausgewertet. Dabei war er auf Geschichten gestoßen, mit denen sich die Kirchenvertreter in den vergangenen 300 Jahren beschäftigen mussten. Sein Fazit: Pfarrer und Kirchenvertreter hätten stets nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.