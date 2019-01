Merzen Eine Alternative zu einer aufwendigen Silvestergala im Festsaal bot Ronald Hülsmann in der letzten Nacht des Jahres am Fuße der St.-Lambertus-Kirche im Merzener Ortskern. Bescheiden, besinnlich und böllerfrei feierten erstmalig rund 100 Menschen bei acht Grad Celsius draußen auf dem Parkplatz der Kirche und begrüßten um Mitternacht das neue Jahr.

Zwischen Gewerbebaum und Info-Pavillon versammelten sich ab etwa 22.30 Uhr Menschen, die dem Aufruf von Ronald Hülsmann gefolgt waren, ist der 54-Jährige doch für gelungene Veranstaltungen wie etwa die Bootsrennen auf dem Dorfteich bekannt. „Wir lassen uns überraschen, da kommen ganz bestimmt noch ein paar Leute, mit denen wir gemeinsam ins neue Jahr gehen“, zeigte sich der Inhaber des Bioladens zuversichtlich.

Fackeln rund um St. Lambertus sowie eine Reihe Gläser mit Teelichtern auf der Mauer deuteten ein festliches Ambiente an. In Lkw-Felgen brennende Holzscheite boten einerseits eine Art Lagerfeuer und erhitzten andererseits den Kinderpunsch und Glühwein in den großen Töpfen darüber. Drum herum nahmen die Gäste warm gekleidet auf sogenannten Kirchenhockern Platz.

An ihrem weißen Klavier saß Emilie Deroo. Auf dem Yamaha Clavinova spielte die 39-jährige Französin, die es vor acht Jahren von Bordeaux nach Merzen verschlagen hatte, Stücke wie „The Sound of Silence“ und „The Final Countdown“. Gleich nebenan unterhielt das Duo Petro Musik mit Gitarre und Gesang. Unterstützt wurden Peter Grüter und Ronald Hülsmann dabei von Daniel Aalken.

„Das Angebot ist kostenlos, wir haben den kleinen blauen Planeten aufgestellt, und der hat einen Schlitz bei Island“, verwies Hülsmann auf einen leuchtenden Globus, der als Sparschwein diente. „Die Einnahmen bekommen der Kindergarten und der Förderverein der Grundschule“, sagte der Organisator, der bedauerte, dass die rund 70 Kong-Ming-Laternen, etwas größere Lampions, wegen des Windes nicht aufsteigen konnten.

Zum Jahreswechsel entzündeten die Gäste lange Wunderkerzen, das Glockengeläut von St. Lambertus erschallte, und es gab ein großes Feuerwerk – jedenfalls drum herum.