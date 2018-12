Merzen. Offensichtlich war Alkohol im Spiel, als ein Mann am Sonntagmorgen in Merzen mit dem Pkw gegen die Leitplanke krachte. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Angaben der Polizei zufolge ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 8.35 Uhr auf der Bundesstraße 218 in Höhe der Ortschaft Plaggenschale. Der 28-Jährige sei allein in einem Audi Richtung Fürstenau unterwegs gewesen. Auf regennasser Fahrbahn habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schließlich nach links gegen die Leitplanke geprallt. Rettungskräfte brachten den Bippener in ein Krankenhaus. Weil er alkoholisiert war, veranlasste die Polizei eine Blutprobe.