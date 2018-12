Voltlage. Die Gemeinde Voltlage will im Baugebiet „Nördlich der Neuenkirchener Straße“ sieben Grundstücke baureif machen. Dazu muss sie aber die bisher verbindlich festgelegte Nutzung der Fläche ändern: von einem Mischgebiet in ein allgemeines Wohngebiet.

Eine rund einen Hektar große Fläche zwischen dem Wiesenweg im Westen und dem Buchenweg im Osten soll nach dem Willen des Voltlager Gemeinderates nicht mehr lange brach liegen. Deshalb hat der Rat einstimmig beschlossen, diese als Mischgebiet ausgewiesene Fläche in eine Wohnbaufläche umzuwidmen.

Bürgermeister: Kein Interesse an Gewerbefläche

„Es gibt kein Interesse an dieser Mischgebietsfläche“, begründete Voltlages Bürgermeister in der jüngsten Ratssitzung den Vorschlag, erneut eine Änderung des Bebauungsplanes anzuschieben. In sogenannten Mischgebieten sind neben Wohnhäusern auch Gewerbebetriebe erlaubt, wenn sie keine Störung für das Wohnen bedeuten. Die Änderung der Satzung sei auch deshalb erforderlich, weil der von Interessenten gewünschte Bau sogenannter Stadthausvillen an dieser Stelle nicht möglich sei, so Trame. Und: Es gebe Bedarf an Bauplätzen, zumal alle Kaufgrundstücke im Baugebiet vergeben seien.

Sieben Bauplätze möglich

Trotz der Kosten sprach sich der Rat einstimmig dafür aus, das Verfahren Anfang kommenden Jahres in Gang zu setzen. Die Verwaltung soll Angebote von Ingenieurbüros einholen und außerdem die Fläche, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet, neu ausmessen. Durch den Wegfall des Lärmschutzwalls könnten dort sieben Bauplätze mit einer Größe zwischen 750 und 800 Quadratmeter entstehen, sagte Bürgermeister Trame. Zurzeit seien es wegen der Baugrenzen nur sechs Parzellen. Außerdem legte der Rat die Konditionen für die Vermarktung fest: Kaufpreis und Erschließung betragen unverändert 36 Euro pro Quadratmeter, pro Grundstück sind 1200 Euro für die Vermessung zu zahlen.

Vierte Änderung des Bebauungsplanes

Diese vierte Änderung des Bebauungsplanes dürfte damit die letzte sein: Bereits im Jahr 2000 hatte die Gemeinde die Fläche vom Wohngebiet in ein Mischgebiet verwandelt, war 2004 davon aber wieder abgerückt. 2013 erfolgte die dritte Änderung – wieder in ein Mischgebiet– weil es eine Nachfrage nach Gewerbegrundstücken gab.