Voltlage/Neuenkirchen. Drei Bushaltestellen in Voltlage und Neuenkirchen sind barrierefrei ausgebaut worden und so gut wie fertig. Jetzt fehlen nur noch die Wartehäuschen.

16 Monate nach der Anbindung der Gemeinde Voltlage an ein verlässliches ÖPNV-Angebot – seit August fährt die Linie 610 Fürstenau–Osnabrück im Stundentakt über Voltlage – besitzt der Ort eine moderne Bushaltestelle. Das seit August 2017 bestehende Provisorium an der Neuenkirchener Straße (Kreisstraße 105) zwischen Alter Molkerei und Einfahrt Jahnstraße hat ausgedient.

Anfang November rückten die Bauarbeiter an, um die von der Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück und der Gemeinde abgesegneten Pläne umzusetzen. Direkt an der Straße entstand eine Haltestelle, die barrierefrei und mit einem taktilen Blindenleitsystem ausgestattet ist und auch von sogenannten Niederflurbussen angefahren werden kann. Was bisher noch fehlt, sind mehrere Abstellbügel für Fahrräder, Abfalleimer, eine Laterne und – ganz wichtig – ein Wartehäuschen, das den Fahrgästen bei Regen und Wind das Warten auf den Bus etwas angenehmer macht. Bis der schützende Unterstand geliefert und aufgestellt worden ist, dürften aber wohl noch einige Wochen ins Land gehen. Das hat Voltlages Bürgermeister Norbert Trame bereits in der November-Sitzung des Rates mitgeteilt.

Auch die Gemeinde Neuenkirchen lässt zurzeit ebenfalls mit finanzieller Unterstützung der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) zwei Haltestellen in der Dorfmitte modernisieren. Dort wird die Haltestelle „Kirche“ an der Lindenstraße sowohl in Richtung Osnabrück als auch in Fahrtrichtung Fürstenau erneuert. Auch sie sind barrierefrei und bekommen ein taktiles Blindenleitsystem.

Auf die beiden Wartehäuschen muss auch Neuenkirchen noch einige Zeit warten, wie eine Anfrage unserer Redaktion im Neuenkirchener Rathaus ergab. Lieferschwierigkeiten seien es nicht, für das bestellte Produkt gebe der Hersteller eine Lieferzeit von etwa 20 Wochen ab Bestellung an. Das gelte sowohl für das Wartehäuschen in Voltlage als auch für die beiden in Neuenkirchen.

Die Kosten für den Ausbau der Haltestellen übernimmt zu drei Vierteln die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen. Den Rest muss jede Gemeinde selbst aufbringen. Die Baukosten für die Haltestelle „Alte Molkerei“ in Voltlage summieren sich auf insgesamt 22.400 Euro, 15.400 Euro übernimmt die LNVG. 48.000 Euro werden in Neuenkirchen in den ÖPNV investiert, die Hülsengemeinde kann mit einem Zuschuss von 36.000 Euro rechnen.