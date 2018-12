Merzen. Beim Jahresabschluss der Südmerzener Schützen herrschte noch einmal Hochbetrieb in der heimischen Schützenhalle. Der Schützenverein verband seine traditionellen Vereinsmeisterschaften mit der gewohnt gut besuchten Weihnachtsfeier.

Jung und Alt hätten in entspannter Atmosphäre besinnliche Stunden bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen verbracht, berichten die Schützen in einer Pressemitteilung. Hier ein Überblick über das Programm und die Wettkämpfe.

Nikolausfeier: So manches Kinderherz schlug höher, als der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht erschien, um die Kleinen zu beschenken. Ihrerseits bedankten diese sich mit einer gelungenen, musikalischen Vorführung. Diese hatten die fast 30 Kinder unter der Leitung Claudia Hackmanns eingeübt. Für die Erwachsenen gab es in der jährlichen Verlosung attraktive Preise für den leiblichen Genuss. Hier gingen die Hauptgewinne in Form zweier Präsentkörbe an Johanna Mertens und Theo Hackmann. Über einen ganzen Schinken freute sich Karl-Heinz Schröder.

Ergebnisse der Schießwettbewerbe: Im sportlichen Bereich ist das Ortspokalschießen der Prestigewettkampf der Vereinsmeisterschaften. Diesen Wettbewerb gewann die Mannschaft Südmerzen II mit Annabel Sadzio, Ansgar Kempe, Alexander Vinke und Thomas Wöste. Bei den Freihandmeisterschaften der Schülerklasse siegte Laura Töben mit sehr guten 165 Ringen. Wie schon im vergangenen Jahr räumte Annabel Sadzio im Bereich „Juniorenklasse“ alle Titel ab. Freihand- und Vereinsmeisterin sowie Pokalsiegerin darf sie sich für ein weiteres Jahr nennen.

Die hart umkämpfte Meisterschaft der Damenklasse entschied Claudia Hackmann mit 100 Ringen für sich. Pokalsiegerin wurde Marlen Wöste. In der Freihand Damenklasse siegte Cornelia Hengelage mit starken 365 Ringen vor Marlen Wöste (352).

Den Titel des Vereinsmeisters der Altersklasse errang mit 99,2 Ringen Stefan Töben vor Heinz Kempe (99,1) und Martin Kornhage (98,8). Freihandmeister der Altersklasse wurde mit 369 Ringen überlegen Stefan Töben vor Martin Kornhage (343) und Walter Dirkes (330). In der Schützenklasse errang Alexander Vinke nach Stechen mit 370 Ringen die Freihandmeisterschaft vor Ansgar Kempe (370) und Ralf Mertens (361). Meister der Schützenklasse wurde Tobias Becker mit 183,9 Ringen. Ansgar Kempe (183,4) und Jens Dieckhoff(172,2) folgten auf den nächsten Plätzen. Die ruhigste Hand im Wettbewerb Luftpistole hatte Seriensieger Alexander Vinke. Er schoss 85 Ringe. Zweiter wurde Stefan Töben mit 76 Ringen. Den dritten Platz belegte Jens Dieckhoff (75 Ringe). Ihre Schießkunst stellten auch die Königspaare unter Beweis stellen. Hier triumphierten im Königspokal Silke Thünker und Frank Breulmann mit 93 Ringen. Beim Partnerpokal lagen Annabel Sadzio und Melanie Hellermann vorn (46 Ringe). Weder die Tebbe-Brüder Jonas und Steffen (25 Ringe), noch Helena Brüwer und Stefan Wöste (23 Ringe) konnten ihnen das Wasser reichen. Beim Schweinchenschießen waren Stefan Töben, Nicole Enneking, Simon Hallermann, Tobias Becker, Ulrich Friemerding, Robin Schmidt, Maria Böwer, Heinz Kempe, Verena Mertens und Martin Sadzio erfolgreich. Beim Hähnchenschießen siegten Stefan Töben, Beate Krieger, Alexander Vinke, Martin Kornhage, Hermann Kohne, Bernhard Soppe, Jens Dieckhoff, Martin Sadzio, Kerstin Beermann und Simon von den Benken.

Pokalübergabe: Bei der Pokalübergabe und Preisverteilung dankte Präsident Georg Weglage den vielen fleißigen Helfern für die perfekte Organisation und allen Freunden des Schützenwesens für die gelungene Veranstaltung.

Schützenjahr 2019: Dieses startet am 11. Januar mit dem obligatorischen Doppelkopfturnier. Die Generalversammlung des Vereins findet am 12. Januar statt.