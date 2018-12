Merzen. Die Gemeinde Merzen wird im Baugebiet Meyers Esch zunächst zwölf Bauplätze baureif machen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Angesichts der großen Nachfrage nach Bauplätzen soll es nach dem Willen der Gemeinde Merzen im Baugebiet Meyers Esch im kommenden Jahr weitergehen.

Schröder: Eine Fläche steht zurzeit nicht zur Verfügung

Dort stehen nach aktueller Planung insgesamt 30 Grundstücke zur Verfügung, allerdings könnten nur zwölf davon in einem ersten Schritt erschlossen werden, teilte Bürgermeister Gregor Schröder in der jüngsten Ratssitzung mit. Die zur Verfügung stehende Fläche gehört zwei Eigentümern. Während einer bereits signalisiert habe, dass sie für die Wohnbebauung genutzt werden könne, stehe die Fläche des anderen Eigentümers – groß genug für 18 Baugrundstücke – im Moment nicht zur Verfügung, so Schröder. „Das ist anders gelaufen, als wir gedacht haben“, sagte er.

Erschließung könnte Ende Februar 2019 starten

Nach Schröders Worten soll die Erschließung der Fläche so schnell wie möglich beginnen, damit die Gemeinde auf die Nachfrage reagieren könne. Die Vorbereitungen für die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten, also für den Bau der Regen- und Abwasserkanäle, für die Verlegung der Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Telefon sowie für die Baustraße, seien inzwischen vorbereitet worden, hieß es in der Sitzung des Bauausschusses Ende November. Etwa Mitte Januar 2019 sollten die Aufträge dem vorliegenden Zeitplan zufolge vergeben werden, die Bauarbeiten könnten Ende Februar starten. Diese sollten – laut Plan – Ende August 2019 vollendet sein. „Wir hoffen natürlich, dass das schneller geht und das Wetter mitspielt“, hatte CDU-Ratsherr Christof Büscher damals gesagt.

Gerdemann: Das ist nicht sehr befriedigend

„Das ist nicht sehr befriedigend“, stellte CDU-Ratsfrau Marlies Gerdemann mit Blick auf die nur mögliche teilweise Erschließung neuer Bauplätze fest. Ronald Hülsmann (Bündnis 90/Die Grünen) wollte wissen, ob es Chancen gebe, dass das Areal mit den 15 Parzellen überhaupt einmal bebaut werden könne. Diese Frage blieb in der Sitzung unbeantwortet, einig waren sich die Ratsmitglieder, die Planungen für weitere Baugebiete umgehend aufzunehmen und im Jahr 2019 in die Planung einzusteigen.