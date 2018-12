Merzen/Osnabrück. Nachdem bekannt wurde, dass ein katholischer Pfarrer aus Merzen in den 80er und 90er Jahren mehrere Kinder sexuell missbraucht haben soll, haben sich nun weitere mutmaßliche Opfer und Angehörige beim Bistum Osnabrück gemeldet. Viele stellen sich zudem die Frage: Wann verjähren solche Taten? Ein Überblick.

Beim ehrenamtlichen Ansprechpartner für Missbrauchsfälle im Bistum Osnabrück, Antonius Fahnemann, haben sich am Montag mehrere Personen telefonisch gemeldet und von weiteren Taten durch den Pfarrer Hermann H. in Merzen bei Osnabrück berichtet. Im Bistum geht man davon aus, dass die Zahl der Opfer, die sich nun melden, auch in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter steigen könnte. Viele stellen sich nun die Frage: Wann verjährt Kindesmissbrauch?



Wann verjährt Kindesmissbrauch?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten: Es ist vom Alter des Opfers, dem Tatzeitpunkt und juristischen Details abhängig, ab wann ein Täter nicht mehr vor Gericht gestellt werden kann. Grundsätzlich hängt die Verjährung davon ab, welche Höchststrafe einem mutmaßlichen Täter in einem Verfahren drohen würde. Bei einem Diebstahl beträgt die Frist von der Tat bis zur Verjährung in der Regel fünf Jahre. Bei einem minderschweren sexuellen Vergehen, also zum Beispiel dem Berühren des Intimbereichs, dauert die Verjährungsfrist zehn Jahre. Bei einem schwereren Fall, der laut Strafrecht als Verbrechen gilt, dauert die Verjährungsfrist zwanzig Jahre. Das ist zum Beispiel bei einer Vergewaltigung der Fall. Kindesmissbrauch bedeutet, dass der Täter ein Kind oder einen Jugendlichen unter 14 Jahren misshandelt hat.

Allerdings geht es nicht nur um den Tatzeitpunkt und die erwartete Strafe. Der Gesetzgeber hat nach und nach Zusatzregeln eingebaut, weil minderjährige Opfer Taten vielfach erst als Erwachsene anzeigen. So gilt, dass eine Verjährungsfrist bei Taten, die nach Juni 1994 begangen wurden, erst dann startet, wenn das Opfer 18 Jahre alt ist. Nach und nach wurde dieses Alter hochgesetzt – bis zuletzt auf 30 Jahre. Das gilt dann für alle Taten, die nach November 2015 begangen wurden bis heute. Würde also heute ein 12-Jähriger vergewaltigt, würde die Verjährungsfrist von 20 Jahren erst beginnen, wenn das potenzielle Opfer 30 Jahre alt ist. Verjährt wäre die Tat also in 38 Jahren. Grundsätzlich gilt immer das Recht, das auch zur Tatzeit galt. Diese Darstellung ist allerdings stark vereinfacht. Es empfiehlt sich, jeden Einzelfall prüfen zu lassen, zum Beispiel von der Staatsanwaltschaft.

Wie viele katholische Priester haben Kinder missbraucht?

So sehr der Fokus nun auf dem einen Fall in Merzen liegt: Der ehemalige Pfarrer des Ortes ist einer von vielen, denen entsprechende Taten vorgeworfen werden. Laut Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz wurden zwischen den Jahren 1946 und 2014 insgesamt 1670 Priester, Ordensleute und Diakone beschuldigt, sich an mindestens 3677 Kindern und Jugendlichen vergangen zu haben. Die Verfasser der Studie konnten sich jedoch nur auf Zahlen beziehen, die die Kirche offiziell mitteilte. Akteneinsicht bekamen die Wissenschaftler nicht.

In 38 Prozent der Fälle wurden die mutmaßlichen Täter angezeigt – meist von den Angehörigen der Opfer. Am Ende wurden nur 566 der 1670 Beschuldigten in einem kirchenrechtlichen Verfahren mit den Vorwürfen konfrontiert. In 103 Fällen hat es laut Studie eine Ermahnung des Vorgesetzten gegeben. Und nur in 122 Fällen schalteten Repräsentanten der Kirche die weltliche Justiz ein. Im Merzener Fall wurde die Polizei seinerzeit nicht eingeschaltet. Laut Bistum gab es keine ausreichend konkreten Aussagen. Das Bistum Osnabrück zählte bislang 35 Beschuldigte im Zeitraum von 1946 bis 2015. Der Fall in Merzen wird daran nichts ändern, er war bereits enthalten.

Bistumssprecher Hermann Haarmann bestätigte zudem auf Anfrage unserer Redaktion, dass der ehemalige Merzener Pfarrer, der im Ruhestand nach Hagen-Gellenbeck gezogen war, auch in seiner Zeit als Ruheständler Kontakt zu Jugendlichen gehabt habe und etwa für einen Tag in ein Zeltlager gefahren sei. „Er hat aber keine Gruppen geleitet oder Ähnliches“, sagte Haarmann. In Hagen sind bisher keine Missbrauchsfälle bekannt geworden. (Mit epd)