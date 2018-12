Merzen. Die Gemeinde Merzen profitiert von der boomenden Wirtschaft. 2018 nimmt die Kommune rund zwei Millionen Euro Gewerbesteuer ein, 500.000 Euro mehr als kalkuliert. Auch für 2019 rechnet die Kommune mit soliden Finanzen.

Den deutlichen Zuwachs bei der Gewerbesteuer war nur einer der guten Botschaften, die Kämmerer Andreas Lanwert dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mitteilte. Die sprudelnde Steuerquelle sorgt letzten Endes auch dafür, dass das Ende 2017 kalkulierte Jahresergebnis für 2018 von rund 177.000 Euro auf rund 650.000 Euro anwächst. Darin enthalten ist auch der Betrag für die Finanzierung der Kindertagesstätten in Höhe von 150.000 Euro, der aus dem Etat des Landkreises Osnabrück über die Samtgemeinde Neuenkirchen nach Merzen fließt.

Umlagen steigen

Allerdings: Das Plus bei der Gewerbesteuer sorgt für eine höhere Umlage (statt 270.000 nun 330.000 Euro), die noch in 2018 fällig wird. So würden angesichts der guten Gewerbesteuereinnahme 2019 aber auch die zu zahlenden Umlagen an Landkreis und Samtgemeinde steigen, so der Kämmerer. Der hatte noch zwei weitere gute Nachrichten für den Rat: Merzen musste 2018 keine Kredite aufnehmen, 1,7 Millionen Euro hatte sie in der Kasse. Der Schuldenstand summiert sich auf rund 1,5 Millionen Euro. „Im Prinzip sind wir schuldenfrei“, kommentierte Bürgermeister Gregor Schröder das vorläufige Zahlenwerk, die Kassenlage sei „hervorragend“.

Kommune profitiert von geringerer Kreisumlage

Auch das kommende Jahr kann die Gemeinde Merzen durchaus gelassen auf sich zukommen lassen. Das zumindest ist dem Entwurf für den Haushalt 2019 zu entnehmen. Kämmerer Andreas Lanwert geht von leicht gestiegenen Ansätzen bei Aufwendungen und Erträgen aus, rund zwei Millionen Euro an Einnahmen seien bei der Gewerbesteuer zu erwarten. Unter dem Strich würde der Merzener Etat ein Jahresergebnis von rund 481.000 Euro ergeben, das sich durch die vom Landkreis angekündigte Senkung der Kreisumlage von 47 auf 44 Punkte noch verbessert. Die „Ersparnis“ beträgt gut 98.000 Euro, das voraussichtliche Jahresergebnis rund 580.000 Euro.

Keine neuen Kredite

Investieren will die Gemeinde Merzen 2019 rund 828.000 Euro, wobei der größte Posten die Erstschließung des Baugebiets Meyers Esch (600.000 Euro) sein wird. Weitere 356.000 Euro stehen für den Wegebau bereit, wobei die Kommune nach Abzug von Zuschüssen und Anliegerbeiträgen selbst nur 53.000 Euro aufbringen muss. Allerdings ist zurzeit noch unklar, ob die für den Ausbau der Wege beantragten Gelder bewilligt werden. Und noch eine gute Nachricht: Nach dem Stand der Dinge müsse Merzen für seine Projekte keinen Kredit aufnehmen, so Lanwert. „Das ist alles aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren.“ Der Fachbereichsleiter der Samtgemeinde Neuenkirchen riet allerdings, eine Kreditermächtigung in die Haushaltssatzung zu schreiben – „nur zur Sicherheit“.

Etat 2019 wird im Frühjahr verabschiedet

„Über einen solchen Haushalt könnten wir fröhlich diskutieren“, sagte Bürgermeister Gregor Schröder. Das taten die Fraktionen aber nicht, sondern verschoben dies bis zur Verabschiedung des Zahlenwerks im kommenden Frühjahr.