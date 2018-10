Ausgestattet ist der Terra-Vista-Aussichtspunkt in Plaggenschale mit einem Panoramabild. Auf ihm bei schlechtem Wetter zu sehen, was in der Ferne zu sehen wäre, wie Sabine Böhme, stellvertretende Geschäftsführerin des Natur- und Geoparks Terra-Vita erläuterte. Foto: Christian Geers

Merzen. Der Natur- und Geopark Terra-Vita ist im Altkreis Bersenbrück um eine Attraktion reicher: Am Rand der Sandgrube Herdemann in Merzen bietet ein neuer Aussichtspunkt einen herrlichen Weitblick in die Landschaft und erlaubt Einblicke in die Erdgeschichte.