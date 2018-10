Merzen/Neuenkirchen. Mit der Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm beschäftigen sich die Gemeinden Merzen und Neuenkirchen mit ihrer Zukunft. Unterstützung soll ein Planungsbüro leisten.

Noch in diesem Jahr wollen die Gemeinden Merzen und Neuenkirchen, die im Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen als sogenannte Dorfregion geführt werden, ein Planungsbüro beauftragen. Während der Rat der Gemeinde Merzen bereits Anfang September einen entsprechenden Beschluss gefasst hat, wird sich der Neuenkirchener Rat vermutlich in einer der nächsten Sitzungen mit dem Thema befassen.

Auftragsvergabe bis Jahresende vorgesehen

Das hat Neuenkirchens stellvertretender Gemeindedirektor Reinhold Ricke auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. „Es ist feste Absicht, bis zum Jahresende ein Büro zu suchen und zu beauftragen.“ Nähere Informationen zum Auswahlverfahren und zur Leistungsbeschreibung erhofft sich Ricke von einem Termin im Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Osnabrück. Das sei für die kommende Woche angesetzt. Teilnehmen werden nach seinen Worten Vertreter der Gemeinden Neuenkirchen und Merzen sowie der Samtgemeinde Neuenkirchen.

Experten sollen Arbeitskreis begleiten

Das Planungsbüro soll den noch zu gründenden Arbeitskreis begleiten und die Diskussionen bei der Erarbeitung des Dorfentwicklungsplanes moderieren. Mit einer Bürgerversammlung steigen die Gemeinden dann in den Prozess ein, in einem bis eineinhalb Jahren könnte der Arbeitskreis dann Themen zur Dorfentwicklung benennen und Ziele formulieren. Am Ende müssen die Gemeinderäte den Plan verabschieden und dem ArL zur Genehmigung vorlegen. Dann geht es in die Umsetzung der einzelnen Projekte, die mehrere Jahre dauert.

Die Dorfregion Merzen-Neuenkirchen ist der einzige Bewerber aus dem Landkreis Osnabrück, den das Land Niedersachsen 2018 in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen hat.