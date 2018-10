pm/cg Neuenkirchen. Radfahrer dürfen in Neuenkirchen künftig auch den Gehweg entlang der Kreisstraße 105 (Voltlager Straße/Alte Poststraße) benutzen. Damit reagiert der Landkreis Osnabrück auf eine Forderung der Gemeinde.

Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Osnabrück hat entschieden, dass der Radverkehr an der Kreisstraße 105 in Neuenkirchen geändert wird. Das ist das Ergebnis einer Verkehrsschau unter Beteiligung von Landkreis, Samtgemeinde Neuenkirchen und Polizei, schreibt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Damit ändert der Kreis seine bisherige Meinung.

Fußgänger haben Vorrang

Angesichts einer inzwischen zu verzeichnenden deutlichen Zunahme des Verkehrsaufkommens mit einem hohen Lkw-Anteil und der eingeschränkten Fahrbahnbreite werde der auf der nördlichen Straßenseite vorhandene Gehweg vorübergehend für beide Fahrtrichtungen zur Benutzung durch Radfahrer freigegeben. Diese könnten künftig selbst entscheiden, ob sie auf der Fahrbahn oder dem Gehweg fahren wollten. „Im letzteren Fall müssen Radfahrer allerdings dem Fußgänger stets Vorrang einräumen und dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein. Die entsprechenden Verkehrszeichen werden kurzfristig aufgestellt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Diskussion im Gemeinderat

Bereits in der September-Sitzung des Neuenkirchener Gemeinderates war die Situation auf der Kreisstraße 105 ausgiebig diskutiert worden. Damals hatte die Entscheidung des Landkreises für Unverständnis gesorgt, wonach der Gehweg an der Voltlager Straße zwischen Industriestraße und Einmündung Weeser Damm sowie der Gehweg auf der Nordseite der Alten Poststraße von Radfahrern nicht mehr benutzt werden durfte. Die Verkehrsexperten der Kreisverwaltung beriefen sich auf die Straßenverkehrsordnung (StVO). Sie schreibt vor, dass der Radverkehr grundsätzlich gemeinsam mit anderen Fahrzeugen auf der Fahrbahn stattfindet. Dadurch erhofften sich Unfallforscher ein besseres Miteinander der unterschiedlichen Verkehrsarten und einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn. Nur in begründeten Ausnahmefällen, schreibt der Landkreis, sei noch die Ausweisung gesonderter Radwege zulässig, was eine Benutzungspflicht für Radfahrer nach sich ziehe. Dies könne etwa eine besondere Unfallhäufung sein. Genau diese Voraussetzungen waren nach Meinung des Kreises an der Kreisstraße 105 bisher „nicht gegeben“. Er ließ deshalb die Radwegschilder abbauen. Die Folge: Seitdem muss der Radfahrer die Fahrbahn benutzen. „Nachteilige Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben sich dadurch nicht ergeben. Insbesondere führte der Abbau der Schilder nicht zu einer Steigerung der Unfallzahlen bei Radfahrern“, ist der Pressemitteilung zu entnehmen. Das hatte der Landkreis die Gemeinde Neuenkirchen bereits vor der Ratssitzung wissen lassen.

Ratsfraktionen unterbreiteten Vorschläge

Auf Ablehnung war auch die Anregung der Gruppe SPD/Grüne gestoßen, auf Voltlager Straße und Alter Poststraße Schutzstreifen für Radfahrer auszuweisen und auf diese zusätzlich mit auf den Straßenbelag aufgebrachten Piktogrammen hinzuweisen. Diesen Vorschlag hatten auch Bürgermeister Vitus Buntenkötter und die CDU-Fraktion entwickelt. Gerade auf der Alten Poststraße sei ein verstärktes Aufkommen an Lkw-Verkehr (Milchwagen, Sattelschlepper, landwirtschaftlicher Verkehr sowie Fahrzeuge aus einem Zustelldepot) zu beobachten, der die Radfahrer stark gefährde. Das Argument des Kreises: Die Ausbaubreite der Kreisstraße 105 sei dafür nicht ausgelegt.

Kreis baut 2019 Mittelinsel

Für 2019 plant der Landkreis Osnabrück nach eigenen Angaben auf der Voltlager Straße den Bau einer Überquerungshilfe in Form einer Mittelinsel in Höhe der Einmündung der Straße Im Wiesengrund. Dort könnten Radfahrer dann die Straße geschützt überqueren und rechtsseitig auf einem im Zuge der Baumaßnahme noch zu markierenden Schutzstreifen ihre Fahrt in Richtung Ortsmitte sicher fortsetzen.