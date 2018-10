pm/cg Merzen. Seit 1978 wird im Gasthof Dückinghaus in Merzen gekegelt. Anderswo ist der Kegelsport längst aus der Mode gekommen. Zum 40-jährigen Bestehen der Bundeskegelbahnen veranstaltete der Gasthof einen Pokalwettbewerb.

28 aktive Kegelklubs treffen sich regelmäßig in dem Merzener Gasthof, um in die Vollen zu werfen. Für sie ist es Freizeitvergnügen, vielleicht sogar ein bisschen Leistungssport.

Bis in die 1990er-Jahre boomte dieser umwerfende Sport, seither ist die Zahl der Klubs und Bahnen bundesweit rückläufig. Ein Großteil der Klubs kegelt seit mehr als 30 Jahren auf den beiden Bahnen am Osterodener Weg in Merzen, einige sind seit deren Eröffnung im Jahr 1978 dabei. Andere wiederum sind nach Merzen ausgewichen, weil es ihre Hausbahn nicht mehr gibt. Wiederum andere haben sich tatsächlich neu gegründet. Die Klubs kommen nicht nur aus Merzen, sondern aus vielen Orten in einem 15-Kilometer-Radius, so aus Hollenstede, Alfhausen, Hesepe und Neuenkirchen. Und die Merzener Bahnen sind ja immerhin etwas Besonderes: Schließlich verfügen sie über einen Gleisanschluss. Getränke erreichen im Gasthof Dückinghaus seit 1997 auch per Bahn die Gäste an den Tischen. 70 Meter Gleise der Spurgröße Null sind im gesamten Gasthof verlegt worden.

Grund genug also, zum 40. Geburtstag der Kegelbahnen einen Pokalwettbewerb unter allen Keglern zu veranstalten. Von 28 aktiven Klubs nahmen 16 die Herausforderung an. Insgesamt seien es fast 90 Teilnehmer gewesen, die einen sportlich-vergnüglichen Abend auf den Bundeskegelbahnen verlebt hätten, teilte der Gasthof Dückinghaus mit.

29-mal mussten Klubs und Kegler in die Vollen werfen, nach jedem Wurf werden also alle neun Kegel wieder aufgestellt. Außerdem musste ein Kranz gekegelt werden. Bei dieser Herausforderung muss der Kegel in der Mitte – König genannt – stehenbleiben.

Den Titel des besten Kegelklubs sicherte sich der KC „Südkurve“ aus Hesepe. Dieser stellt auch den besten Einzelkegler. Er heißt Rainer Columbus und kommt aus Hesepe. Er erzielte mit zehn Würfen 75 Holz.

Der Titel der besten Einzelkeglerinnen musste zweimal vergeben werden: an die Merzenerin Hildegard Merse vom Kegelclub „Ohne ihn“ und die Alfhauserin Elisabeth Schmidthermes (KC „Zweiradkegler“). Beide hatten mit zehn Würfen 62 Holz erreicht.