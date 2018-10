Voltlage. Bei einem Unfall in Votlage ist ein 35-Jähriger am Sonntag leicht verletzt worden. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Ein 35-Jähriger befuhr am Sonntagabend den Ankumer Damm in Richtung Voltlage. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Grünstreifen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Ford und geriet in die Berme. Das Auto überschlug sich, rutschte auf dem Dach liegend zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stillstand. Der 35-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und konnte sich selbst aus dem Auto befreien.

Blutprobe entnommen

An dem Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, das Auto wurde abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizisten nahmen den 35-Jährigen mit zur Wache. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.