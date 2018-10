Neuenkirchen. 26 Gruppen sind am Sonntag beim Erntedankumzug durch Neuenkirchen gezogen. Bei strahlendem Sonnenschein säumten die Schaulustigen insbesondere die Lindenstraße, an der Moderatoren die liebevoll und detailreich gestalteten Wagen hintergründig erläuterten.

Schon eine halbe Stunde vor dem Start kam der Verkehr rund um die Straße Im Nihen zum Erliegen, versammelten sich dort doch die Gruppen und ihre oftmals umfangreichen Wagen zum Abmarsch. „Ich bin ein Pfadfinder, darauf bin ich stolz, denn wir Pfadfinder sind aus gutem Holz“, war die plakative Aussage des Stammes St. Laurentius. „Wir sind mit 24 Leuten dabei, um unseren Verein in der Gemeinde zu präsentieren“, freute sich Leon Schmidt. „Unser Wagen zeigt Bünde wie im Zeltlager, also zusammengebundene Birken, wie wir sie für Schuhständer und Bannermasten verwenden“, schilderte der Stammesvorsitzende das Werk auf dem Wagen der Familie Grünebaum. „In den letzten Wochen haben wir uns zehn- bis 15-mal jeweils etwa rund drei Stunden getroffen“, sagte der 19-Jährige über den Arbeitsaufwand.

Und schon setzte sich der Umzug durch die Gemeinde in Bewegung, hatte die meisten Zuschauer wohl in der Lindenstraße, wo die 19-jährige Ann-Kathrin Ostendorf und der 57-jährige Martin Klekamp ein souveränes Moderatorenteam bildeten. „Keine Frauen daheim“, würde die Abkürzung KFD der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands heißen, witzelten sie etwa, kannten aber auch mal das Baujahr und die Leistung der ziehenden Trecker. Allemal erhielten alle 26 Gruppen ihre verdiente Bewunderung, von den Limberger Festen über Linterns Kinder bis zum Vinter Moor, von Hegering und Heimatverein über Schützenverein bis zur Vorglühgemeinschaft NVR, vom Siedlungsfest „Kleiner Sundern“ bis zur Maifeier am Lünort. Das passende Fazit: „Feiern fördert Frieden.“

Keinesfalls mit übermäßigem Alkoholkonsum hatte es zu tun, dass die Schaulustigen an der Paradestrecke den Kirchturm von St. Laurentius doppelt sahen, enthielt doch der Wagen der Kirchengemeinde St. Laurentius ein Modell der Kirche etwa im Maßstab 1:20. „Kirche und Land – Hand in Hand“, war die Kernaussage der Kirchengemeinde, die allerdings bedauerte: „Wir sind top – der Datenschutz macht’s hopp!“ Auf dem Wagen dargestellt, getrennt von dem Modell, einerseits das Innere der Kirche mit einer Videokamera, andererseits die Kapelle im Seniorenheim St.-Elisabeth-Stift mit Projektor und Leinwand. „Das zeigt die Übertragungsanlage, wie wir sie nutzen“, erklärte Johannes Abing. „Wir würden gerne auch ins Internet gehen und unsere Gottesdienste bei Youtube zeigen, aber das erlaubt der Datenschutz nicht“, bedauerte der stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende. „Die Jugend würde gerne moderner gestalten und auch die hochmoderne Lichttechnik einsetzen“, schilderte der 49-Jährige.

Das Modell der Kirche war übrigens schon 1972 beim ersten Umzug dabei, zum 75. Jubiläum des 1897 gebauten Originals. Seitdem wird es alle fünf Jahre aus dem Schuppen in Lintern geholt. Die Verschiebung um ein Jahr von 1987 auf 1988 ergab sich dann durch die 800-Jahr-Feier.