Beim Zug durch die festlich geschmückten Straßen spendierten Anwohner der Spiekstraße den Marschierenden eine kleine Erfrischung. Foto: Heinz Benken

Menslage. Um 18 Uhr herrschten am vergangenen Freitag auch in Menslage noch fast tropische Temperaturen. Zum Festumzug durch das geschmückte Artlanddorf hatte der Schützenverein Menslage von 1868, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert, eingeladen.