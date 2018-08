In Quendorf bei Schüttorf hatten die Neuenkirchen Pfadfinder ihr Quartier aufgeschlagen. Foto: DPSG St. Laurentius

Neuenkirchen. Was sie mit einer Gruppe von rund 40 Personen auf dem Zeltlagerplatz in Quendorf (bei Schüttorf) erlebt haben, berichten die Pfadfinder vom Stamm St. Laurentius Neuenkirchen in einer Pressemitteilung. Die Fahrradstrecke von 55 Kilometern sei von allen gut bewältigt worden, schreiben die Organisatoren.