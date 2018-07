Einbrecher erbeuten in Neuenkirchen Geld aus Vereinsheim MEC öffnen

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Vereinshaus an der Straße Im Hülsen in Neuenkirchen. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst

pm/cg Neuenkirchen. Geld haben unbekannte Täter in Neuenkirchen erbeutet. Sie waren in ein Vereinheim an der Straße Im Hülsen eingestiegen.