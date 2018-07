Neuenkirchen. „In der Gemeinschaft sind wir stark“ – so lautete das Thema des Abschlussgottesdienstes, den die Vorschulkinder des St.-Laurentius-Kindergartens mit ihren Erzieherinnen gestalteten.

„Eure Kindergartenzeit ist nun zu Ende, ihr habt im Kindergarten eine schöne Zeit erlebt. Ihr habt Erzieherinnen getroffen, die immer ein offenes Ohr für euch hatten, ihr habt im Kindergarten viele wichtige Dinge gelernt!“ Mit diesen Worten begrüßte Pfarrer Detlef Perk die 57 Vorschulkinder zu dem Abschiedsgottesdienst, für die jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende geht. Bei der Feier auf dem Spielplatzgelände des Kindergartens waren auch Eltern und viele Geschwisterkinder dabei.

Regenbogenfisch

In dem von Kindern und Erzieherinnen gestalteten Wortgottesdienst wurde das Rollenspiel „Der Regenbogenfisch“ vorgespielt. In diesem Rollenspiel haben wir erfahren, warum es sehr wichtig ist, in einer Gemeinschaft zu leben und in einer Gemeinschaft fröhlich zu sein. Musikalisch untermalt wurde dieses Rollenspiel mit einigen Liedern von unserem Kinderchor.

Besonderer Segen

In den Fürbitten sprachen die Kinder Wünsche für ihre Zukunft in der Schule aus. „Schöne Erinnerungen, Gesundheit und gute Freunde“ schmückten als Rosenstrauß den Altar. Zum Ende des Gottesdienstes erhielt jedes Kind von Pfarrer Perk einen besonderen Segen, und dann sangen alle Kinder gemeinsam das Lied „Bald geht die Schule los“.

Im Anschluss an den Wortgottesdienst hatte der Kindergarten zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Kindergartenleiterin Hildegard Tebbe bedankte sich bei allen Eltern und Kindern für das tolle gemeinsame Kindergartenjahr und hob das Engagement der Eltern hervor. Vom Elternbeirat sprach Judith Abing den Dank der Eltern an die Erzieherinnen aus und überreichte dabei ein Präsent – zwei neue Fußballtore für den Spielplatz. pm