Merzen/Neuenkirchen. Das eine oder andere Projekt in den Gemeinden Merzen und Neuenkirchen, für das bereits Finanzmittel im Haushalt bereit stehen, ist erst einmal „auf Eis gelegt“. Der Grund: für den ländlichen Wegebau gibt es keine Mittel vom Land Niedersachsen.

Neuenkirchen/ Merzen. Unerfreuliche Post flatterte in diesen Tagen in die Rathäuser in Neuenkirchen und Merzen, denn statt eines Bewilligungsbescheides erhielten die Gemeinden Merzen und Neuenkirchen sowie die Samtgemeinde Neuenkirchen schriftliche Ablehnungen.

Zwei Vorhaben in Merzen

Die Gemeinde Neuenkirchen hatte Fördermittel für die Sanierung der Straße Sönnkenort und die Schwieteringstraße beantragt, auf Unterstützung des Landes für die Straßensanierung bei zwei Vorhaben in Plaggenschale-Mitte hatte die Gemeinde Merzen gesetzt. Und die Samtgemeinde Neuenkirchen wollte die Hermann-Rothert-Straße in einen besseren Zustand bringen lassen.

Reinhold Ricke vom Bauamt der Samtgemeinde geht davon aus, dass sich die Räte in den kommenden Wochen verstärkt mit den entsprechen Anträgen befassen. Diese Empfehlung habe zumindest die Verwaltung gegeben.

Thema im Bauausschuss

Der Bauausschuss der Samtgemeinde wird sich bereits in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 22. Mai, mit einem erneuten Antrag für die Hermann-Rothert-Straße befassen, und auch in der Sitzung des Samtgemeinderates am 11. Juni dürfte dieses Thema auf der Tagesordnung stehen.