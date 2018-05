Voltlage. Ein 15-jähriges Mädchen ist am Mittwoch bei Unfall in Voltlage schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Roller gestürzt.

Wie die Polizei berichtete, war die 15-Jährige am Mittwoch gegen 7 Uhr mit ihrem Roller auf einem asphaltierten Weg in Richtung Steinfelder Damm in Voltlage unterwegs. Aus nicht bekannter Ursache sei sie gestürzt, dabei habe sie sich schwere Verletzungen zugezogen. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.