liss Merzen. Aus dem Vorstand des Fördervereins der Grundschule Merzen hat sich Diana Kormann verabschiedet. Ihr galt ein herzliches Dankeschön der Vorsitzenden für ihre Mitarbeit. Marion Kemme konnte für die ehrenamtliche Arbeit im Förderverein neu gewonnen werden.

Vorsitzende Ulrike Geers begrüßte zur Mitgliederversammlung neben den Vorstandsvertretern einige Eltern sowie Schulleiterin Petra Bröker.

Außenspielzeug angeschafft

Zunächst berichtete sie von den Aktivitäten, die im vergangenen Jahr vom Förderverein mit unterstützt wurden. Neben der Anschaffung neuer Außenspielzeuge ist hier ebenfalls die Anschaffung einer Hütte für den Schulhof zu nennen, die für die Unterbringung diverser Spielgeräte dringend benötigt wurde, sowie auch der Kauf neuer Sachbücher für die Schulbücherei. Ferner beteiligte sich der Förderverein wieder an den Schul-T-Shirts sowie an den Kosten der Busfahrten zum Theater.

Kuchenbuffet und Weihnachtsmarkt

Mit großem Engagement organisierte die Vorstandsmitglieder im vergangenen Jahr ein Café mit einem großartigen Kuchenbuffet am Kirmessonntag sowie auch beim Weihnachtsmarkt. Nicht zu vergessen ist die Verköstigung und Mitgestaltung während der „Stillen Nacht am See“ am 23. Dezember.

Neue Pläne und Ideen für das kommende Schuljahr hat der Vorstand schon jetzt und freut sich auf die Umsetzung mit einer hoffentlich großen Unterstützung durch die Eltern. Schulleiterin Petra Bröker bedankte sich beim gesamten Vorstand sowie den Eltern für diese hilfreiche Unterstützung.

Der aktuelle Vorstand setzt sich nun aus Ulrike Geers (1. Vorsitzende), Christina Ferling (2. Vorsitzende), Birgit Hüllemeyer (Kassiererin), Kathrin Frerker (Schriftführerin), Antje Thöle (Beisitzerin), Marion Kemme (Beisitzerin) und Petra Bröker (Beisitzerin) zusammen.