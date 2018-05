Merzen. Im Krankenhaus endete die Fahrt eines Rollerfahrers am Freitagabend in Merzen. Auch seine Beifahrerin erlitt bei einem Unfall Verletzungen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 15 Jahre alte Rollerfahrer mit seiner 16-jährigen Beifahrerin am Freitag gegen 23.20 Uhr auf der Straße Im Hackemoor unterwegs. Dabei sei der Fahrer mit seinem motorisierten Zweirad zu weit nach links gefahren und mit seinen Rädern in einen Bereich zwischen Fahrbahndecke und Schotterstreifen geraten. Dabei verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte.

Laut Polizeibericht wurde der Fahrer schwer verletzt, seine Beifahrerin erlitt leichtere Blessuren. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.