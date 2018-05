cah Merzen. Der Friseursalon an der Merzener Hauptstraße eröffnet mit verändertem Konzept und neuer Leitung. Friseurmeisterin Andrea Malvidemir und ihr Team setzen im „Haar-Atelier mit Herz“ mit aktuellen Produkt- und Farbtrends auf Vielfalt.

Vorgängerin Barbara Kamper leitet weiterhin das angegliederte Fingernagelstudio. Zwischen der offiziellen Übergabe des Friseursalons und der Neueröffnung lagen drei Tage. In dieser Zeit wurden neue Tapeten beklebt, Wände mit frischer Farbe bestrichen und die Dekoration erneuert.

Die 40-jährige Friseurin kommt ursprünglich aus Berlin. Dort hat sie ihre Friseur-Ausbildung absolviert und war einige Zeit für L’Oréal Paris, einem französischen Hersteller für Schönheits- und Kosmetikprodukte, tätig. Vor ungefähr zehn Jahren ist sie dann nach Neuenkirchen gezogen. Für den Friseursalon Mittgös in Vinte hat sie zuletzt gearbeitet. Im Dezember 2017 schloss sie ihre Meisterprüfung bei der Handwerkskammer in Osnabrück ab. Einige Friseurinnen aus Vinte hat Malvidemir mit in das neue Team nach Merzen geholt. Mit Schulungen über aktuelle Haar-, Kosmetik- und Farbtrends habe sie vor, das Team auf den neusten Stand zu bringen und Fachberatungen zu vertiefen.

Die Kunden können das Haar-Atelier montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr besuchen.