Voltlage. Die Maschinenfabrik Bema in Voltlage ist zum sechsten Mal in Folge für eine außergewöhnlich gute Bonität ausgezeichnet worden. Das teilt das Unternehmen mit.

Der Hersteller für Anbaukehrmaschinen und Schneeschilder mit Sitz im Voltlager Ortsteil Weese erfüllte nach eigener Darstellung wie in den Jahren zuvor alle Kriterien in besonderem Maße. Mit dem von der Creditreform Osnabrück/Nordhorn Unger KG verliehenen Zertifikat „CrefoZert“ könne die Bema GmbH Maschinenfabrik die eigene sehr gute finanzielle Stabilität Banken, Kunden und Lieferanten gegenüber kommunizieren. Die strengen Kriterien des Gütesiegels für Stabilität und Verlässlichkeit erfüllten nur etwa 1,7 Prozent aller Unternehmen in Deutschland.

„Sehr gute finanzielle Stabilität“ bestätigt

Dem dreistufigen Prüfungsprozess für das ein Jahr gültige Zertifikat liegen laut Pressetext eine professionelle Jahresabschlussanalyse durch die Creditreform Ratingagentur und Daten der aktuellen Wirtschaftsauskunft zugrunde. Darüber hinaus flössen die Ergebnisse eines persönlichen Managementgesprächs über Einschätzungen zur derzeitigen Situation, des wirtschaftlichen Umfelds und die Zukunftsperspektiven des Unternehmens mit ein.