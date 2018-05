Merzen. Bedienungen, Ärzte, Müllmänner, Kassierer – in unserem Alltag haben wir immer mal wieder mit ihnen zu tun, doch selten machen wir Kunden uns darüber Gedanken, wie wir auf sie wirken. Wir haben daher einmal nachgefragt. Teil 11: Apotheker

Seit 1989 betreibt Gerlinde Mazur die Lamberti-Apotheke in Merzen. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau studierte die heute 58-jährige Merzenerin Pharmazie.

Frau Mazur, greifen Menschen heute schneller zu Medikamenten als früher?

Das ist individuell sehr unterschiedlich. Früher wurde in Mehrgenerationenfamilien das Wissen um Hausmittel weitergegeben. Das hat sich verändert, wie sich der Alltag der Menschen verändert hat.

Das bedeutet?

Anders als vor 50 Jahren stehen die Menschen heute unter Druck und Stress. Da ist der Weg zur Tablette häufig der schnellste Weg, um weiter funktionsfähig zu bleiben – am Arbeitsplatz, in der Familie.

Wie oft erleben Sie, dass Menschen zuerst zu Ihnen in die Apotheke kommen, anstatt zum Hausarzt zu gehen?

Täglich. Es gibt viele Kunden, die sagen, dass der Weg in die Apotheke der schneller sei, weil sie lange auf Termine beim Arzt warten müssten. Nur: Apotheker stellen keine Diagnosen. Das ist den Ärzten vorbehalten. Aber die Apotheker helfen, aufgrund der geschilderten Symptome zu entscheiden, ob der Arztbesuch nötig erscheint oder ob der Patient sich zunächst selbst helfen kann. Das beschleunigt die Behandlung und entlastet auch den Arzt. Das ist bei Bagatellerkrankungen der Fall...

„Apotheker sind Lotsen im Gesundheitssystem“

Das müssen Sie erklären...

Bei einer Erkältung oder einem Schnupfen darf der Hausarzt keine Arzneimittel zulasten der Krankenversicherung verordnen, diese Medikamente müssen die Patienten selbst zahlen. Deshalb ist ein gut funktionierendes Apotheken-System als Lotse im Gesundheitssystem wichtig. Wir beraten besser, eingehender und kompetenter als Dr. Google.

Wann müssen Sie den Kunden sagen, dass ein Arztbesuch ratsam wäre?

Das kommt auf den Einzelfall an. Die Selbstmedikation hat ihre Grenzen. Ich hinterfrage die Eigendiagnose des Kunden, mich interessieren die Symptome, ihre Dauer und Häufigkeit, Vorerkrankungen. Dann entscheide ich, ob eine Selbstbehandlung vertretbar oder ein Arztbesuch geboten ist.

Und wie schnell greifen Sie selbst zu Medikamenten?

Ehrlich? Von mir könnten Apotheken nicht so gut leben. Ich versuche es zunächst mit Hausmitteln oder homöopathischen Mitteln. Manchmal hilft aber nur die Schulmedizin.

Apotheker sind Verkäufer und Berater zugleich, oder?

In Deutschland sind Apotheker Heilberufler und Kaufleute zugleich. Sie müssen von der Arbeit leben können, aber der Gesetzgeber verpflichtet Apotheker, den Versorgungsauftrag der Bevölkerung mit Medikamenten wahrzunehmen. Die Apotheke ist kein normales Geschäft.

Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Apotheke

Welches Präparat wird besonders häufig nachgefragt?

Mittel gegen Schmerzen, Grippe und Erkältung.

Wie oft wird bei Ihnen Viagra nachgefragt?

Das kommt regelmäßig vor. Das Präparat gehört inzwischen zum Alltag. Es gibt Erkrankungen, die den Einsatz von Viagra schon in jungen Jahren erforderlich machen.

Und? Ist es den Männern peinlich?

Nein, überhaupt nicht. Es sind übrigens nicht nur Einwohner aus Merzen, die Viagra nachfragen. Das zeigt mir, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt zwischen ihnen und der Apotheke vor Ort. Der Umgang ist völlig unverkrampft. Diskretion ist selbstverständlich. Das habe ich schon anders erlebt – aber nicht in Merzen.

Mögen Sie das verraten?

Als Berufsanfängerin habe ich erlebt, dass jemand Kondome nachgefragt hat. Er rief vorher in der Apotheke an, bestellte die Marke XY, kündigte seinen Besuch für den nächsten Tag um 11 Uhr an – Erkennungsmerkmal: blaue Pudelmütze –, und bat uns darum, die Kondome in einer Tüte bereitzustellen. Die Gesellschaft ist da heute zum Glück offener geworden.

Welche Vorzüge hat eine Apotheke vor Ort?

Eine Apotheke vor Ort garantiert eine kompetente Beratung, eine schnelle Lieferung von Medikamenten, eine persönliche Atmosphäre, Not- und Nachtdienste rund um die Uhr. Apotheken gehören zur Infrastruktur eines Dorfes, sind für eine hohe Wohn- und Lebensqualität unverzichtbar. Außerdem kennen wir unsere Patienten und können gezielt beraten und helfen. Anonyme Versandapotheken leisten das nicht. In der Apotheke haben Kunden eine sehr hohe Sicherheit, dass sie keine gefälschten Medikamente bekommen. Das ist auch so eine Begleiterscheinung des Internethandels. Arzneimittel sind keine normalen Waren.

Kritik an Versandapotheken

Versandapotheken versprechen hohe Rabatte, wenn ich denen mein Rezept schicke. Da wird mit Geld gelockt...

Ich kann nachvollziehen, dass Werbung von Versandapotheken bei Kunden verfängt, wenn Rabatte versprochen werden. Nur: Was viele nicht wissen: Ausländische Versandapotheken halten sich nicht mehr an die geforderte und ehemals zugesagte Preisbindung. Ebenso unterliegen sie nicht und entziehen sich der Kontrolle, der jede heimische Apotheke unterliegt. Andererseits darf eine deutsche Apotheke nicht an der ausländischen Arzneiversorgung teilnehmen. Versandapotheken arbeiten ausschließlich gewinnorientiert. Sie verdienen an den deutschen Versicherten und Krankenkassen.

Welche Folgen hat diese Art Konkurrenz?

Ein zu hoher Umsatz, der von Deutschland an diese Versandapotheken geht, führt irgendwann dazu, dass eben dieser Umsatz den Apotheken fehlt. Die Konsequenz: Die Apotheke im Dorf muss schließen, der Kunde hat also nur im ersten Moment gespart. Im Gebiet des Vereins der Apotheken im Osnabrücker Nordland (Aponola) haben in den vergangenen zwei Jahren zwei Apotheken aufgegeben.

Was halten Sie von homöopathischen Mitteln?

Früher war ich dagegen, als Naturwissenschaftlerin fiel es mir schwer, nachzuvollziehen, wie so etwas wirken kann. Aber im Laufe meines Berufslebens habe ich meine Meinung geändert. Ich habe gesehen, wie viel Wirkung diese Gruppe von Medikamenten erreichen kann bei fachgerechtem Einsatz.

Apotheker sind „Dienstleister für die Gesundheit der Bevölkerung“

Mal ehrlich, gibt es Medikamente, die sehr beliebt sind und stark nachgefragt werden, die aber nichts bringen?

Abnehmmittel zum Beispiel. Da gibt es manche Mittel, die viel kosten, aber nichts bringen. Wir empfehlen so etwas nicht. Für uns Apotheker steht die Gesundheit des Menschen im Vordergrund, nicht der finanzielle Aspekt. Das ist unser Selbstverständnis: Wir sind Dienstleister für die Gesundheit der Bevölkerung.